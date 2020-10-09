«Интеллектуальную» систему видеонаблюдения установили на Амурском ГПЗ

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360 видеокамер установили по периметру территории и оснастили системой видеонаблюдения 11 контрольно-пропускных пунктов Амурского ГПЗ для таможенного контроля.

«Камеры оснащены интеллектуальной системой видеоаналитики, которая распознаёт государственные регистрационные номера транспортных средств и в режиме онлайн передает информацию на пульт дежурного. Записи видеокамер хранятся в архиве, который в любое время доступен сотрудникам таможенной службы. Видеосистема помогает обеспечивать контроль въезда и выезда транспортных средств и в перемещения техники по участку. Можно проанализировать маршрут того или иного автомобиля, узнать время пребывания на закрытой территории, получить качественные снимки с автомобильными номерами. Точность определения номера — 100 %. Кроме умных видеокамер каждый контрольно-пропускной пункт Амурского ГПЗ оборудован двухцветными светофорами, шлагбаумами, механическими воротами с запорными устройствами и приборами освещения в тёмное время суток», опубликовала пресс-служба областного правительства у себя на сайте.