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9октября
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сегодня, 14:43 0

«Интеллектуальную» систему видеонаблюдения установили на Амурском ГПЗ

«Интеллектуальную» систему видеонаблюдения установили на Амурском ГПЗ
Фото: pixabay.com

360 видеокамер установили по периметру территории и оснастили системой видеонаблюдения 11 контрольно-пропускных пунктов Амурского ГПЗ для таможенного контроля.

«Камеры оснащены интеллектуальной системой видеоаналитики, которая распознаёт государственные регистрационные номера транспортных средств и в режиме онлайн передает информацию на пульт дежурного. Записи видеокамер хранятся в архиве, который в любое время доступен сотрудникам таможенной службы. Видеосистема помогает обеспечивать контроль въезда и выезда транспортных средств и в перемещения техники по участку. Можно проанализировать маршрут того или иного автомобиля, узнать время пребывания на закрытой территории, получить качественные снимки с автомобильными номерами. Точность определения номера — 100 %. Кроме умных видеокамер каждый контрольно-пропускной пункт Амурского ГПЗ оборудован двухцветными светофорами, шлагбаумами, механическими воротами с запорными устройствами и приборами освещения в тёмное время суток», опубликовала пресс-служба областного правительства у себя на сайте.

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#жизнь

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