Амурчане хотели новый дом, а получили проблемы со здоровьем (видео)

В редакцию ИА «Амур.инфо» с проблемой обратилась семья из Благовещенска. Весной они купили дом, но, прожив в нём совсем немного, обнаружили, что в новом жилище хозяйничает плесень. Когда стало ясно, что исправить недостатки без помощи специалистов не получится, попытались все решить мирно с бывшими хозяевами. Однако те уверены, что продавали дом чистым и исправным, а главное совершенно безопасным для проживания. Теперь в ситуации разберется суд.

— Дом выбирали долго; семья большая, нужно было комфортно разместить всех. Изначально никаких глобальных проблем не заметили, был какой-то незнакомый запах, но списали его на лекарства — в доме проживала пожилая пара. До этого никогда дел с плесенью не имели, да и подумать не могли, что придётся. Когда проявились чёрные следы, пытался их замывать, помогает, но ненадолго, — делится новый хозяин злополучного дома Вячеслав Воронин.

Первыми о возможных проблемах стали говорить не жильцы дома, а их окружение. От всегда опрятной семьи появился странный запах, который невозможно было не заметить. Первому сделали замечание главе дома, затем это коснулась детей — им стали делать замечания в учебных заведениях. Ситуация развивалась стремительно, долго покупке радоваться не пришлось. Уже через неделю семья сняла квартиру, которую вынуждена оплачивать до сих пор.

— Если у мужа еще была надежда, что можно всё исправить, то я сразу была настроено радикально. Нужно брать детей и уезжать, ведь их здоровье — это самое дорогое. Квартиру нашли в тот же день, уже позже спасали из дома свои вещи, — рассказывает владелица дома Анастасия Воронина.

Чуть позже Анастасия узнала, что спасала не только детей и вещи, но и себя. У женщины в крови обнаружили смесь аллергенов плесени. По словам специалистов, микроскопические грибки плесени – довольно сильный аллерген.

— Аллергия к компонентам микроскопических грибков плесени играет большую роль в развитии и провоцировании обострений аллергических заболеваний. Среди аллергенов помещений грибы занимают второе место по значимости после клещей домашней пыли. Основную роль в развитии аллергии играют споры грибов и кусочки мицелия, находящиеся на частичках пыли. Обычной причиной формирования сенсибилизации (гиперчувствительности) бывает попадание аллергена с воздухом, реже при употреблении в пищу продуктов, содержащих грибки, — рассказала главный внештатный пульмонолог амурского минздрава Ольга Демура.

По словам Ольги Викторовны, грибы могут вызывать бытовую аллергию, бронхиальную астму, аллергический ринит, чаще всего круглогодичный, конъюнктивит, дерматит, экзему, особенно у детей. Для уточнения диагноза следует обратиться к аллергологу и пройти обследование, которое включает кожные тесты и анализ на наличие антител к данному аллергену в крови.

— Полностью избежать контакта с плесневыми грибами практически невозможно, но следует помнить, что тяжесть аллергического заболевания напрямую связана с концентрацией аллергена в окружающей среде, поэтому меры по уменьшению контакта с аллергеном, безусловно, необходимы. Также необходимо соблюдение гигиены жилья: свежий воздух, проветривание, доступ солнечного света в комнаты, осушение воздуха при повышенной влажности, — заключила Ольга Демура.

Для того чтобы исправить все недостатки и сделать дом пригодным для жизни, семье необходимо потратить еще 30 % от его стоимости. Такой суммы у них нет, как и желания исправлять чужие ошибки тоже.

— Когда были обнаружены недостатки, жильцы дома обратились в экспертную организацию для проведения строительно-технической экспертизы, получили заключение, что эти недостатки являются существенными. В соответствии со статьёй 475 Гражданского кодекса при наличии признаков существенности можно расторгнуть договор купли-продажи недвижимости и вернуть деньги, — прокомментировал сложившуюся ситуацию юрист Игорь Волобуев.

Купленный дом — единственное жильё семьи, поэтому ничего другого, кроме расторжения сделки, они не рассматривают. Строение с такими дефектами мало подходит для семейного гнёздышка. Покупка или постройка нового дома даже не рассматривается, ведь пара уже вложила все свои сбережения, даже материнский капитал пошёл в дело.

— Если суд встанет на сторону семьи и признает сделку недействительной, то продавец будет обязан вернуть средства материнского капитала Пенсионному фонду для дальнейшего учёта на лицевом счёте владельца сертификата, — разъяснили ситуацию в Пенсионном фонде.

Сейчас в деле предстоит разбираться суду. Но эта ситуация может послужить наглядным примером для многих амурчан, желающих обзавестись собственным жильём.