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9октября
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сегодня, 15:50 4

Благовещенцев приглашают на сомнительное мероприятие: в вечернее время поговорить о политическом имидже

Благовещенцев приглашают на сомнительное мероприятие: в вечернее время поговорить о политическом имидже
Фото: pixabay.com

В группе мессенджера WhatsApp с предложениями о работе в Благовещенске на днях появилось объявление, в котором девушек приглашали для беседы на тему политического имиджа. Требования по возрасту были разные, искали и совсем молодых девушек от 18 лет и женщин за 50. Занятость до полутора часов, оплата 300 рублей. И ещё одно интересное условие – люди из списка не должны быть знакомы.

С подружкой в разведку пойти не получится. Да и слишком странное объявление. Корреспондент Амур.инфо решил списаться с автором.

— Приглашаются люди для опроса. В лёгкой беседе поговорим час-полтора. По адресу и времени дополнительно сообщу, время будет вечернее. Никакой подготовки не нужно, — ответил в переписке автор объявления.

На вопрос, имеют ли мои политические взгляды какое-то значение, был дан ответ: «Нет, это просто набор людей из совершенно разных сфер. Главное иметь своё мнение и не быть знакомыми с другими участниками. Просто опрос».

На попытки аккуратно разведать, что будут за вопросы, более никакой информации получить не удалось. Несколько раз пришлось спрашивать про адрес и время, но в итоге мужчина ответил: «Отбой, планы немного изменились».

Встречу отменили, но при этом у автора объявления в статусе WhatsApp до сих пор висит предложение — на этот раз уже адресованное мужчинам 50+. Оплата, кстати, выше, чем для женщин, — 500 рублей. Указан и адрес: улица Калинина, 126. По этому адресу в данный момент зарегистрировано 45 организаций, но ни одна из них, на первый взгляд, отношения к политике не имеет. Не имеют эти организации и отношения к подбору персонала, как это заявлено на аватаре автора объявления. У него указано, что компания называется «Дружина» и занимается она предоставлением внештатного персонала.

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#жизнь #интернет

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Комментарии
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  • Евгений/Л

    Евгений/Л
    3 часа назад

    Проведут опрос и выработают стратегию , как бороться с неугодными

  • retrogr

    retrogr
    3 часа назад

    уууу,масоны,однозначно!

  • Paster

    Paster
    3 часа назад

    Порнушку снимать собрались?

  • Мизантроп со стажем

    Мизантроп со стажем
    2 часа назад

    Похоже, какой-то креативный сетевой маркетинг

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