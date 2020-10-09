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9октября
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Утонушему в московском фитнес-клубе актеру было противопоказано ходить в бассейн

Утонушему в московском фитнес-клубе актеру было противопоказано ходить в бассейн
Фото: соцсети

Актеру Ренату Кафиятуллину, который погиб 7 октября в московском фитнес клубе «Арт Спорт», было всего 26 лет, пишет «Комсомольская правда». Молодой человек позанимался на тренажерах и отправился в бассейн. По словам очевидцев, Ренат нырнул и начал тонуть.

Сейчас по факту ЧП Следственный комитет проводит проверку. В отличии от истории с гибелью в бассейне дочки актера Конкина, тут все предельно ясно. В бассейне были установлены камеры, которые записали все случившееся.

— Видеозаписи уже изъяты. На них видно, как потерпевший несколько раз ныряет, после чего начинает тонуть. В течение 10 секунд его вытащил инструктор, который дежурил в бассейне. Он оказал ему первую помощь. Но запустить сердце не удалось. Он погиб до приезда скорой, — сообщили «КП» собственные источники в следствии.

В тот же день стало известно, что погибший был инвалидом третьей группы и страдал редким генетическим заболеванием. Раскрывать диагноз мы не будем, но, поверьте, это очень серьезное заболевание. Ренат скрывал болезнь от коллег по театру и старался вести обычный образ жизни. Это в итоге и привело к беде.

— С таким заболеваем он мог заниматься спортом, но только под присмотром медиков. Ходить в фитнес-клуб, а тем более в бассейн, который является объектом повышенной опасности даже для абсолютно здоровых людей, ему было противопоказано. Заболевание вызывает судороги, может привести к инсульту, и все это могла спровоцировать повышенная физическая нагрузка. Скорее всего, в этой ситуации молодой человек принес в клуб липовую справку, — прокомментировала Ирина Филатова, сертифицированный судебно-медицинский эксперт, доктор медицинских наук, профессор.

Происхождение справки сейчас устанавливают следователи. Надо сказать, в Москве купить справку в бассейн без медицинского осмотра довольно просто. В интернете масса предложений с доставкой и без от 200 до 5000 рублей.

Заключение экспертов о причинах смерти актера пока не готово. Как стало известно «КП», Ренат жил вместе с мамой и папой в двух кварталах от фитнес-клуба. Абонемент он купил в мае этого года.

Молодой человек в 2015 году закончил актерский факультет Института современного искусства. До трагедии Ренат работал в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, Он успел сыграть в шести спектаклях. Но больше всего он гордился своей творческой работой по озвучке книги Николая Лескова «Ум свое, а черт свое». Парень увлекался русской классикой 19 века и планировал создать ряд аудиокниг.

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