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9октября
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Скоро откроют автомобильный мост через реку Тынду на трассе «Лена»

Скоро откроют автомобильный мост через реку Тынду на трассе «Лена»
Фото: https://www.instagram.com/p/CGGnHUSgVxG/?utm_source=ig_web_copy_link

«Бамстроймеханизация» готовит к открытию мост через реку Тынду на трассе «Лена». Уже в ноябре автомобилисты проедут по современному мосту. Он разделяет жилую и промышленную части столицы БАМа.

Специалисты Мостоотряда-43 за 16 месяцев смонтировали мост через Тынду. Длина моста составляет 166,6 метров, а состоит он из пяти пролётов. С южной стороны работники подняли насыпь на 4,5 метра и расширили перекресток. Также специалисты отсыпали земполотно для нового путепровода через БАМ почти в 90 метров. Мостоотряд-43 подготовил часть опор для монтажа балок. Сейчас на мосту «Бамстроймеханизация» укладывает защитный слой в шесть сантиметров из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона. А также на мосту появится покрытие в семь сантиметров из плотного асфальтобетона.

— Акцент сейчас сделан на открытии моста и путепровода. После этого можно приступить к реконструкции действующих параллельных искусственных сооружений. Разработана выемка глубиной 32 метра, объём которой — два миллиона кубометров грунта. Сейчас механизаторы ведут устройство кюветов, а зимой выполнят земляные работы от моста до перекрёстка с Северной. Также там устроят примыкания, смонтируют водопропускные трубы, отсыпят основания из щебёночной смеси С-5 и укрепят кюветы, — рассказывает руководитель проекта «Бамстроймеханизации» Антон Фуртас.

Пять металлических гофрированных труб диаметром от 1,5 до 3 метров уже уложены. Осталось смонтировать 24 водопропускные трубы. В мае 2021 года БСМ начнёт укладку асфальтобетонного покрытия. А следующей осенью Тында получит современную четырёхполосную автомобильную магистраль. На ней будет разделительная полоса из бетонных блоков, новыми светофорами, пешеходными переходами и автобусными остановками, сообщает газета БАМ.

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#дороги #строительство #Тында

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