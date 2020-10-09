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9октября
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сегодня, 12:20 0

До декабря в Благовещенске отремонтируют детский сад №28

До декабря в Благовещенске отремонтируют детский сад №28
Фото: admblag.ru

В сентябре этого года начался масштабный ремонт в корпусе двадцать восьмого детского сада, что находится по улице Зейской, 176. Учреждение пострадало от ливней 2019 года. После ремонта от корпуса останутся только стены, всё остальное обновят.

— Мы произвели демонтаж всей системы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Снесли перегородки, демонтировали полы. После демонтажных работ, начнутся строительные. Заливка бетона, потом на бетон будем устанавливать новые перегородки. Далее приступим к оштукатуриванию, причем руками штукатурить никто не будет, предусмотрена машинная штукатурка, это намного быстрее, чем вручную.⠀ Затем начнутся работы по устройству коммуникаций, электромонтажные работы, установка системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения, новой сантехники, – рассказал исполнительный директор подрядной организации Александр Суходоев.

Сейчас почти 160 воспитанников ДОУ распределили по двум другим его корпусам и другим садам. Они смогут вернуться обратно после завершения ремонта. По контракту это случиться уже в декабре текущего года.

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#городская власть #образование

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