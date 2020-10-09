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9октября
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сегодня, 12:05 1

За долги по «коммуналке» благовещенцы лишились машины и трёхкомнатной квартиры

За долги по «коммуналке» благовещенцы лишились машины и трёхкомнатной квартиры
Фото: @amurcomsys

За коммунальные долги в сотни тысяч рублей сотрудники Амурских коммунальных систем наказали двух жителей Благовещенска. У одного забрали машину, у второго – трёхкомнатную квартиру. Решить вопрос с оплатой долга и пени им необходимо в течение десяти дней – иначе имущество будут продавать.

Сегодня судебные приставы в рамках программы по борьбе с неплательщиками наложили арест на квартиру должника. Это не единственное жильё собственника, поэтому действия судебных приставов проходили в рамках закона, сообщили в своём Инстаграме специалисты АКС.

Сначала владельца квартиры, накопившего долг за водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение в размере более 250 тысяч рублей и 133 тысяч рублей пени, ограничили в пользовании своей квартирой. Это возможно сделать и без его присутствия.

— Всем, кто пытается скрыться от судебных приставов или специалистов «Благ-РКЦ», будет полезно знать, что наложить арест на имущество можно и без личного присутствия должника, — предупреждают коммунальщики.

Теперь любые юридические действия с данной трехкомнатной квартирой – будь то продажа, сдача в аренду или оформление дарственной — невозможны. А если собственник не закроет долг в ближайшее время, то его квартира уйдет на принудительную реализацию на сумму в размере долговых обязательств.

Накануне судебные приставы совместно со специалистами «Благ-РКЦ» выезжали ещё к одному недобросовестному плательщику за коммунальные услуги, который задолжал за тепло и воду более 270 тысяч рублей. На эту сумму начислены еще и пени в размере 117 тысяч рублей.

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#свет, тепло, квитанции #жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    За долг сотни тысяч отжимают квартиру за миллионы...

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