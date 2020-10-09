У препарата от COVID-19 обнаружили побочные эффекты

«Необходима настороженность в отношении новых, недостаточно документированных или ранее не зарегистрированных нежелательных эффектов, например, моторных нарушений и падений», ― говорится в документе с детальным анализом побочных эффектов, опубликованном Информационным центром по вопросам фармакотерапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 «ФармаCOVID» на базе ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России.

Врач, фармаколог, доцент факультета здравоохранения норвежского университета ОслоМет Юрий Киселев напомнил, что впервые фавипиравир был зарегистрирован в Японии в 2014 году как резервное средство для лечения атипичного гриппа и до этого года широко не применялся.

При этом предупреждение о новых побочных эффектах появилось в инструкции к японскому препарату «Авиган» с этим действующим веществом. Как отметил специалист, там указывается возможность двигательных нарушений и повышение риска падений, однако уточняется, что причинно-следственная связь этих явлений с приемом фавипиравира еще не подтверждена.

Кроме того, ученые указали на тот факт, что производители до сих пор не опубликовали ни одного развернутого научного исследования, подтверждающего эффективность препарата против SARS‑CoV-2

Росздравнадзор таких побочных эффектов не обнаружил. В настоящее время, согласно сведениям базы данных «Фармаконадзор 2.0» Автоматизированной информационной системы Росздравнадзора, извещений о развитии реакций связанных с неспецифическими моторными нарушениями, включая падения, не поступало.

Росздравнадзором уделяется особое внимание мониторингу безопасности данных лекарственных препаратов и в случае возникновения необходимости изменения инструкции по медицинскому применению указанных лекарственных препаратов, такие изменения будут вноситься в соответствии с действующим законодательством, отметили в ведомстве.