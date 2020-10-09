В Приамурье ожидают первый снег, сильный ветер и гололёд в ближайшие дни

На севере области завтра польёт дождь, местами с мокрым снегом. А с 11 по 13 октября пройдёт снег, местами мокрый и сильный.

На юге области в большинстве районов дождь, местами с мокрым снегом. Прогнозируется усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах – с грозами. Прогноз будет ежедневно корректироваться.