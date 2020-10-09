В Приамурье ожидают первый снег, сильный ветер и гололёд в ближайшие дни
В Амурской области с 10 по 13 октября ожидается дождь, снег и сильный ветер. Амурский гидрометцентр предупреждает, что возможен временный снежный покров и гололёд.
На севере области завтра польёт дождь, местами с мокрым снегом. А с 11 по 13 октября пройдёт снег, местами мокрый и сильный.
На юге области в большинстве районов дождь, местами с мокрым снегом. Прогнозируется усиление ветра до 13-18 метров в секунду, в отдельных районах – с грозами. Прогноз будет ежедневно корректироваться.
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