Работать на «удалёнке»: в Хабаровском крае ужесточили коронавирусные ограничения

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С сегодняшнего дня, 9 октября, в Хабаровском крае ужесточили коронавирусные ограничения. Согласно предписанию, переводу на дистанционный режим работы подлежат сотрудники организаций в возрасте старше 65 лет. Все массовые мероприятия должны вновь проводиться со строгим соблюдением социальной дистанции.

Как пишет портал DVHAB.RU, предприятия и организации вправе оставить на рабочих местах только тех сотрудников, чьё физическое нахождение на рабочем месте является критически важным. Эти рекомендации были выработаны краевым оперативным штабом по коронавирусу, заседание которого состоялось 6 октября.

Также принято решение, что с 9 октября все массовые мероприятия в Хабаровском крае должны проходить с соблюдением социальной дистанции. К этому требованию должны вернуться культурные, досуговые центры, театры, спортивные организации.