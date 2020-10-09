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сегодня, 11:52 7

Депутата гордумы Хабаровска подозревают в избиении пенсионера

Депутата гордумы Хабаровска подозревают в избиении пенсионера
Фото: dvnovosti.ru

Хабаровского депутата подозревают в нанесении побоев пенсионеру. Мужчина находится в изоляторе, а пожилой человек попал в больницу.

Депутата гордумы Хабаровска Игоря Соколова вызвали в следственный комитет, а затем поместили в изолятор. Слугу народа подозревают в избиении пенсионера. Пожилой человек попал в больницу.

Игорь Соколов победил на выборах по избирательному округу № 3. За него проголосовали 1 698 человек. Его сразу же назначили председателем комитета по городскому хозяйству Хабаровска, пишет dvnovosti.ru.

Позже стало известно, что с 1 августа 2013 года у него копится задолженность по алиментам. На текущий момент набежала сумма больше полумиллиона рублей.

— История произошла 3 октября. Игорь Соколов в селе Матвеевка зашёл в помещение, которое охранял пенсионер. Спустя некоторое время пожилой человек попал в хирургическое отделение краевой больницы. Следователи разбираются в обстоятельствах дела. Накануне они вызвали к себе Игоря Соколова, а после отправили в изолятор. Суд над ним состоится 10 октября. Не могу знать наверняка, избивал ли кого-то депутат, во всём разберутся правоохранительные органы. Но перед законом все равны, поэтому, если история правдива, то наказание неминуемо, — сообщил Михаил Сидоров, председатель гордумы Хабаровска.

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#Дальний Восток #жизнь

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Комментарии
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  • Мармок

    Мармок
    2 часа назад

    10 лет строгача

  • Юрий Венедиктович

    Юрий Венедиктович
    1 час назад

    И правильно. Как говорил Фургал, нужно каждого губернатора и депутата перед началом исполнения своих обязанностей помещать в СИЗО на пару месяцев. Через 10 лет будем жить в другой стране.

  • Кроненберг

    Кроненберг
    1 час назад

    пенсионер это не Олдлорд?

  • DimonS

    DimonS
    1 час назад

    А как же депутатская неприкосновенность? Он на нее так расчитывал...

  • Офисный планктон

    Офисный планктон
    53 минуты назад

    Почему-то сразу подумалось, что это члены жёлто-голубой партейки шалят. )

  • Б-29

    Б-29
    19 минут назад

    DimonS депутатская неприкосновенность только у депутатов ГД Российской Федерации

  • Страйкерочек

    Страйкерочек
    6 минут назад

    если правильно преподнести, то выяснится, что он его еще и изнасиловал

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