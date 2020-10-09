Депутата гордумы Хабаровска подозревают в избиении пенсионера

Фото: dvnovosti.ru

Хабаровского депутата подозревают в нанесении побоев пенсионеру. Мужчина находится в изоляторе, а пожилой человек попал в больницу.

Депутата гордумы Хабаровска Игоря Соколова вызвали в следственный комитет, а затем поместили в изолятор. Слугу народа подозревают в избиении пенсионера. Пожилой человек попал в больницу.

Игорь Соколов победил на выборах по избирательному округу № 3. За него проголосовали 1 698 человек. Его сразу же назначили председателем комитета по городскому хозяйству Хабаровска, пишет dvnovosti.ru.

Позже стало известно, что с 1 августа 2013 года у него копится задолженность по алиментам. На текущий момент набежала сумма больше полумиллиона рублей.

— История произошла 3 октября. Игорь Соколов в селе Матвеевка зашёл в помещение, которое охранял пенсионер. Спустя некоторое время пожилой человек попал в хирургическое отделение краевой больницы. Следователи разбираются в обстоятельствах дела. Накануне они вызвали к себе Игоря Соколова, а после отправили в изолятор. Суд над ним состоится 10 октября. Не могу знать наверняка, избивал ли кого-то депутат, во всём разберутся правоохранительные органы. Но перед законом все равны, поэтому, если история правдива, то наказание неминуемо, — сообщил Михаил Сидоров, председатель гордумы Хабаровска.