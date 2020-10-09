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сегодня, 10:50 2

Василий Орлов рассказал, кто из бизнесменов может рассчитывать на региональную помощь

Василий Орлов рассказал, кто из бизнесменов может рассчитывать на региональную помощь
Фото: amurobl.ru

Меры финансовой поддержки бизнеса обсудили в региональном правительстве. По мнению специалистов, наиболее востребованным инструментом поддержки стали региональные субсидии. Их общий объем составил 175 миллионов рублей.

«На сегодня в регионе уже полностью завершен первый и подходит к завершению второй этап выдачи областных субсидий. Первый этап стартовал с начала июня – пострадавший бизнес мог получить поддержку в размере до 200 тысяч рублей на зарплату работникам или оплату коммунальных услуг. За время реализации первого этапа субсидию получили порядка 400 предпринимателей на сумму 28,1 миллиона рублей», сообщает пресс-служба областного министерства экономического развития.

— По предложению бизнес-сообщества нами разработаны новые субсидии. Порядок дополнен тремя новыми направлениями – это бизнес, осуществляющий деятельность в сфере образования, групп присмотра и ухода за детьми, а также работы игровых детских и прочих развлекательных комплексов, — рассказала министр экономического развития Амурской области Людмила Старкова. – Средства субсидии предусмотрены для оплаты ЖКУ, аренды помещений, покупки оборудования и инвентаря или уплаты процентов по кредитам. Использовать средства можно будет до конца текущего года.

Принимать заявки на новые субсидии хотят уже во второй половине октября.

— Мы видим очень высокие показатели взаимодействия с бизнесом в городе Белогорске, а также Шимановске и ЗАТО Циолковском, здесь охват бизнеса мерами поддержки находится на действительно достойном уровне. Однако ряд муниципалитетов всё еще проявляет низкую активность в части информирования бизнеса о мерах поддержки, взаимодействия с предпринимателями и оперативности работы с поступающими заявками. Так быть не должно, — подчеркнул губернатор Приамурья Василий Орлов. — Я настоятельно рекомендую администрациям городов и районов уделить этим вопросам особое внимание и дополнительно отработать до запуска новых мер все необходимые механизмы и каналы взаимодействия с местными советами по развитию предпринимательства.

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#бизнес #губернатор #помощь

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Комментарии
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  • Madao!

    Madao!
    3 часа назад

    С Вами, Госода, водиться - что в крапиву голой жопой садится.

    33 бумажки собери, потом 133 бумажки за каждую копейку сдай.

  • 28ups

    28ups
    3 часа назад

    Активность взаимодействия видна в Белогорске, Шимановске, Циалковском, но не в областном центре. Областной центр занят другим, он дороги всё закончить взрывать и тут же асфальтировать никак не может, не до сохранения бизнеса сейчас новому мэру, САР должен всё успеть заработать...

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