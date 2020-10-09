Азиатско-Тихоокеанский банк вошел в топ-20 крупнейших ипотечных банков

По данным аналитического агентства Frank RG, Азиатско-Тихоокеанский банк вошёл в топ-20 российских крупнейших банков по объёму выдачи ипотеки за август 2020 года.

Объем ипотечного кредитования в АТБ за месяц вырос на 15 % и составил 1,7 миллиарда рублей, что позволило банку занять 18 строчку рейтинга. По объему выдачи ипотеки на рефинансирование ипотечных кредитов АТБ вошел в топ-10 российских банков.

Согласно статистике Банка России всего в августе этого года банки выдали россиянам почти 155 000 ипотечных кредитов на сумму более 393,3 миллиарда рублей. Как отметил регулятор, данные являются рекордными за всю историю наблюдений.

В докладе Frank RG отмечается, что уровень одобрения ипотечных заявок в августе составил 62 %, а всего было подано 604 тысячи заявок. В июле было одобрено 58 % из 582 тысяч заявок. Резкий скачок интереса к ипотечному кредитованию обусловлен размером средневзвешенной ставки, которая в августе обновила исторический минимум, опустившись до 7,17 % годовых, на 0,11 п.п. меньше, чем в июле.

— Действительно, количество сделок по приобретению жилья растет, что неудивительно, учитывая привлекательность и разнообразие ипотечных предложений. АТБ предлагает клиентам не только достаточно низкие ставки по ипотеке, но и сразу несколько вариантов оформления заявки и последующей работы с банком. Процедуру можно провести удаленно, но если же будущему покупателю недвижимости требуется очная консультация, то мы готовы сопровождать его от выбора квартиры до финального подписания документов, — прокомментировал директор департамента развития ипотечного кредитования Азиатско-Тихоокеанского банка Николай Мальнев.

Сегодня Азиатско-Тихоокеанский банк предлагает различные программы ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынке недвижимости. В банке действуют собственные и государственные программы кредитования, в том числе «Дальневосточная ипотека» под 2 % и «Семейная ипотека» от 4,7 % годовых. При этом на ряд льготных ипотечных программ АТБ предоставляет дополнительную скидку своим зарплатным клиентам и работникам бюджетной сферы.

Займы предоставляются с минимальным первоначальным взносом от 15 % стоимости жилья, а также возможен кредит под залог находящейся в собственности квартиры. Срок ипотечного кредитования составляет от 3 до 30 лет. Клиенты АТБ могут использовать материнский капитал или воспользоваться военной ипотекой.

Также в банке действует программа рефинансирования ипотеки, которая позволяет снизить действующую процентную ставку по кредиту, оформленному даже в другом банке, до 7,6 % годовых.

Узнать подробнее о программах ипотечного кредитования АТБ можно на сайте банка: https://www.atb.su/kredit/ipoteka/#/.