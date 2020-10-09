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9октября
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сегодня, 10:40 1

В Благовещенске горожан лично примет руководитель Роспотребнадзора

В Благовещенске горожан лично примет руководитель Роспотребнадзора

Во вторник, 13 октября, благовещенцев лично примет руководитель амурского Роспотребнадзора. Ольга Курганова ответит на вопросы горожан в приёмной президента по адресу: Ленина, 135, кабинет 116, с 15:00 до 18:00.

Записаться на приём можно по телефонам: 52-56-29, 20-20-20. При себе обязательно иметь паспорт. В целях профилактики распространения коронавируса рекомендуем соблюдать масочный режим, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

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#коронавирус #медицина

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Комментарии
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  • 28ups

    28ups
    3 часа назад

    вот это хохма: "В целях профилактики распространения коронавируса рекомендуем соблюдать масочный режим".

    т.е. маски оградят от короны и это говорит Роспотребнадзор...

    ППЦ, приплыли, о чем дальше говорить

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