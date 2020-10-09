Охотоведы защищают от пожаров аистиные гнёзда в амурских заказниках

В Амурской области охотоведы дирекции по охране и использованию животного мира защищают аистиные «дома» от пожаров. Работы много — только в трёх южных заказниках «прописано» больше 90 семей аистов.

— Специалисты выкашивают сухую траву вокруг деревьев и опор гнёзд. Затем обрабатывают стволы огнебиозащитной жидкостью, безопасной для растений. Такая защита сохранит гнёзда на год, до следующей осени. Эффективность такого способа уже проверили. Если пожары и добирались до заказников, то аисты никак не страдали, только пугались, — сообщили в управлении животного мира Амурской области.

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