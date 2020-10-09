Амурчанин перевёл полицейскому взятку через карту приятеля

Фото: pikabu.ru

В Свободном завершили расследование уголовного дела по обвинению 33-летнего амурчанина. Мужчину обвиняют в даче взятки должностному лицу через посредника.

— 5 сентября на федеральной автомобильной дороге Чита – Хабаровск, недалеко от ЗАТО Циолковский, инспекторы ДПС остановили автомобиль. В ходе досмотра в машине обнаружили несколько коробок и канистр с алкогольной продукцией без документов. Хозяин авто, желая избежать задержания, перевёл через знакомого, который не был посвящён в преступные намерения приятеля, на банковскую карту сотрудника полиции взятку. Нарушитель оценил свою свободу в сумму 20 тысяч рублей. О незаконных действиях амурчанина сотрудник полиции незамедлительно сообщил своему руководству. Факт передачи незаконного денежного вознаграждения оказался задокументирован. Предварительное следствие уже завершено, уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, — сообщили в следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Амурской области.