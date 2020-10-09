В Благовещенске «Город берегу» охватит 141 локацию

В субботу, 10 октября, акция «Город берегу» преобразит в Благовещенске 141 место – парки, дворы, берег Бурхановки и другие территории. На уборку выйдут рядовые жители Благовещенска, чиновники, бизнесмены и волонтёры.

На все вопросы горожан про акцию ответят в кол-центре. Здесь же можно закрепить за своей компанией подходящее место, а также задать интересующие вопросы по телефонам: 66-23-26 или 8-924-140-58-33 с 09:00 до 19:00 ежедневно.

— Горожане активно звонят, оставляют заявки на конкретные участки. Мы включаем их в единый план. В последнее время стали часто подключаться индивидуальные предприниматели. Они убирают прилегающие к своим организациям участки. Локации для субботника можно увидеть на интерактивной карте, — рассказали в городском управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и спортсмены города приведут в порядок территорию стрелкового клуба «Динамо». А руководство городской администрации Благовещенска очистит от мусора берег Бурхановки.

В сквере Дома молодежи не только наведут порядок, но и украсят граффити «Самый-самый молодёжный Благовещенск» трансформаторную подстанцию около перекрёстка Амурская – Шимановского. А на улице Калинина – между Тенистой и Заводской высадят несколько десятков деревьев.

Если вы не можете выйти на субботник 10 октября — ничего страшного. Акция продлится до конца этого месяца. Можно навести порядок в любой другой удобный день, сообщает администрация города Благовещенска.