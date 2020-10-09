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9октября
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сегодня, 10:29 4

В Благовещенске «Город берегу» охватит 141 локацию

В Благовещенске «Город берегу» охватит 141 локацию

В субботу, 10 октября, акция «Город берегу» преобразит в Благовещенске 141 место – парки, дворы, берег Бурхановки и другие территории. На уборку выйдут рядовые жители Благовещенска, чиновники, бизнесмены и волонтёры.

На все вопросы горожан про акцию ответят в кол-центре. Здесь же можно закрепить за своей компанией подходящее место, а также задать интересующие вопросы по телефонам: 66-23-26 или 8-924-140-58-33 с 09:00 до 19:00 ежедневно.

— Горожане активно звонят, оставляют заявки на конкретные участки. Мы включаем их в единый план. В последнее время стали часто подключаться индивидуальные предприниматели. Они убирают прилегающие к своим организациям участки. Локации для субботника можно увидеть на интерактивной карте, — рассказали в городском управлении по физической культуре, спорту и делам молодежи.

Биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка Анна Богалий и спортсмены города приведут в порядок территорию стрелкового клуба «Динамо». А руководство городской администрации Благовещенска очистит от мусора берег Бурхановки.

В сквере Дома молодежи не только наведут порядок, но и украсят граффити «Самый-самый молодёжный Благовещенск» трансформаторную подстанцию около перекрёстка Амурская – Шимановского. А на улице Калинина – между Тенистой и Заводской высадят несколько десятков деревьев.

Если вы не можете выйти на субботник 10 октября — ничего страшного. Акция продлится до конца этого месяца. Можно навести порядок в любой другой удобный день, сообщает администрация города Благовещенска.

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#жизнь #мэрия #помощь #природа

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Комментарии
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  • Кроненберг

    Кроненберг
    4 часа назад

    слова то какие американские подбирают-патриоты хреновы

  • 28ups

    28ups
    3 часа назад

    УРА!!! Теперь биатлонистки и спортсмены уборкой занимаются, осталось клоунов и библиотекарей дождаться с учителями

  • Подпольная империя

    Подпольная империя
    3 часа назад

    Хотели всей семьёй пойти, но ... после 3 заместителя мэра, когда понимаешь, что всё это - фарс на пацриотизме и ничего меняться не собирается - непойдём.

    Пусть Воронин, Брлинский, Ноженкин мётлами работают - им полезно.

  • 28ups

    28ups
    3 часа назад

    за то Хопатько языком лучше любой метлы работает. Вон, подружек со спорта и молодежки даже припрягла к субботнику, гольная показуха

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