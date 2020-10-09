Суд Благовещенска закрыл сайт, демонстрирующий изготовление взрывчатки

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Благовещенский городской суд рассмотрел административное дело о признании информации, размещённой в сети Интернет, запрещённой к распространению на территории РФ. На видео рассказывали, как в домашних условиях изготовить бомбу.

— Прокуратура провела проверку информации УМВД России по Амурской области о том, что в сети Интернет обнаружен сайт, содержащий видеоролик о способе изготовления взрывного устройства. Видеоролик демонстрировал изготовление и дальнейшее использование взрывных устройств и взрывчатых веществ из подручных легкодоступных материалов в домашних условиях. Зайти на сайт мог любой желающий, регистрация для доступа к размещённой информации была не нужна. Материалы, размещённые на сайте, можно было копировать и скачивать — ограничений на их передачу, копирование и распространение установлено не было. Суд признал информацию, размещённую на сайте, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. По решению суда опасный сайт закрыли, — сообщили в Благовещенском городском суде.