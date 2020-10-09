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9октября
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сегодня, 10:07 3

Суд Благовещенска закрыл сайт, демонстрирующий изготовление взрывчатки

Суд Благовещенска закрыл сайт, демонстрирующий изготовление взрывчатки
Фото: pixabay.com

Благовещенский городской суд рассмотрел административное дело о признании информации, размещённой в сети Интернет, запрещённой к распространению на территории РФ. На видео рассказывали, как в домашних условиях изготовить бомбу.

— Прокуратура провела проверку информации УМВД России по Амурской области о том, что в сети Интернет обнаружен сайт, содержащий видеоролик о способе изготовления взрывного устройства. Видеоролик демонстрировал изготовление и дальнейшее использование взрывных устройств и взрывчатых веществ из подручных легкодоступных материалов в домашних условиях. Зайти на сайт мог любой желающий, регистрация для доступа к размещённой информации была не нужна. Материалы, размещённые на сайте, можно было копировать и скачивать — ограничений на их передачу, копирование и распространение установлено не было. Суд признал информацию, размещённую на сайте, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. По решению суда опасный сайт закрыли, — сообщили в Благовещенском городском суде.

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#происшествия #суды

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Комментарии
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  • retrogr

    retrogr
    4 часа назад

    алюминий пилили?

  • DimonS

    DimonS
    3 часа назад

    Любой поисковик десятки, а то и сотни таких сайтов выдаст.

  • Дан

    Дан
    2 часа назад

    Не успел:( а так хотелось...

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