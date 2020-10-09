Молодой актер утонул в бассейне московского фитнес-клуба

Погибшим оказался актер Ренат Кафиятуллин.

Молодой человек в 2015 году закончил актерский факультет Института современного искусства (курс профессора Радомысленского). Был занят в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, причем в ведущих ролях произведений русской классики – Порфирий Петрович («Преступление и наказание»), Аркадий Кирсанов («Отцы и дети»), Добчинский («Ревизор»).