Молодой актер утонул в бассейне московского фитнес-клуба
Несчастный случай произошел в 19.30 на Ангарской улице, пишет «Московский комсомолец». Работники бассейна заметили, что один из отдыхающих потерял сознание, и попытались реанимировать его. Однако спасти 26-летнего пловца они не смогли.
Погибшим оказался актер Ренат Кафиятуллин.
Молодой человек в 2015 году закончил актерский факультет Института современного искусства (курс профессора Радомысленского). Был занят в молодежном театре Вячеслава Спесивцева, причем в ведущих ролях произведений русской классики – Порфирий Петрович («Преступление и наказание»), Аркадий Кирсанов («Отцы и дети»), Добчинский («Ревизор»).
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