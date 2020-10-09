Подтверждено: новый исполнительный директор «Петропавловска» Мещеряков стал фигурантом уголовного дела

Подтверждено, что новый исполнительный директор «Петропавловска» Мещеряков стал фигурантом уголовного дела.

Сегодня пришло подтверждение ранее опубликованной на сайте Амур.инфо информации о возбуждении уголовного дела в отношении М.Г. Мещерякова и «неустановленных лиц». В распоряжение редакции попало официальное уведомление, подписанное следователем второго управления по расследованию особо важных дел (преступления против государственной власти и в сфере экономики) главного следственного управления СК РФ по городу Москве. Оно подтверждает, что еще 25 сентября против М.Г. Мещерякова и «неустановленных лиц» возбуждено уголовное дело по статьям 330 части 2 и 158 части 3 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Что конкретно инкриминируют Мещерякову? В статье 330 части 2 речь идет о «самоуправстве, совершенном с применением насилия или с угрозой его применения». Именно так компетентные органы охарактеризовали силовое вторжение Мещерякова и крепких молодчиков из его группы поддержки в московское представительство «Покровского рудника», в ходе которого взламывались рабочие кабинеты, а сотрудников офиса, большую часть которых составляют женщины, выгоняли вон, в том числе и с применением физической силы. Наказание за такое правонарушение варьируется от принудительных работ на срок до пяти лет до ареста на срок до шести месяцев или лишения свободы на срок до пяти лет.

Вторая статья, которая «светит» захватчикам – это «кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище, и в крупном размере». Напомним, что, помимо погрома, учиненного в офисе, блокирования работы серверов, из офиса была похищена важная информация, составляющая коммерческую тайну. Причем соратники Мещерякова не просто копировали файлы с компьютеров, но и уничтожали их. Наказание по этой статье тоже предусматривается серьезное – штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишение свободы на срок до шести лет. Причем, учитывая особую важность дела, штрафами оно едва ли ограничится.

Если по статье «самоуправство» дело возбуждено прямо в отношении Мещерякова, то в качестве фигурантов по второй статье пока указаны «неустановленные лица». Как минимум, одного из этих людей можно назвать уже сейчас. На месте преступления, как теперь можно официально назвать произошедшее, были найдены личные вещи и документы некоего Ивана Струкова, сотрудника ярославской компании «Ай-н-Ди», которая специализируется в области компьютерных технологий и обслуживает IT-потребности холдинга «ЮГК», принадлежащего челябинскому миллиардеру Константину Струкову, который, как считают СМИ, стоит за атакой на «Петропавловск».

Похоже, что для людей, пытающихся установить контроль над крупнейшим амурским золотодобывающим предприятием, дела приобретают очень неважный оборот. И в первую очередь это касается Максима Мещерякова, чье «виртуальное» руководство «Петропавловском» продолжает генерировать лишь скандалы. Рейдерские захваты предприятий в духе «лихих 90-х» должны навсегда остаться в прошлом, и государство совершенно недвусмысленно дает это понять.

А мы вместе с нашими читателями продолжаем следить за развитием событий.