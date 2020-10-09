Выбор читателей за 8 октября

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей четверга, 8 октября.

Вечером 7 октября около 19:10 в селе Верхнеблаговещенском водитель на сером автомобиле Renault Dokker сбил женщину 1976 года рождения. По словам очевидцев, женщина жива, но сильно пострадала и не может говорить.

В Благовещенске на месте водоёма в 800-м квартале всё-таки будет школа. Горячие споры по поводу этой территории продолжаются уже год.

Следственный комитет России передал в Генеральную прокуратуру уголовное дело с обвинительным заключением по массовому заражению детей гепатитом С в детской областной больнице Приамурья. Обвинения в халатности предъявлены заместителю главного врача по лечебной работе Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской.

В Амурской области лабораторно подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом. 28 из них в Благовещенске, по четыре – в Свободном и Завитинском районе, три – в Благовещенском районе, по два – в Шимановске и Магдагачинском районе. По одному – в Прогрессе, Зее, Тынде, а также в Октябрьском, Тамбовском и Шимановском районах. Суточный темп прироста — 1 %.