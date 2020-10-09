Специалисты назвали причину затопления молоканского кладбища

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Специалисты МКП «ГСТК» озвучили причину, по которой топит молоканское кладбище в Благовещенске. Вода поступает через отверстия в заборе.

На молоканском кладбище обнаружены пробитые в заборе отверстия. Через них дождевая вода поступает на территорию кладбища. Расположенная рядом организация таким способом решила проблему с водоотведением на своей территории.

Существуют правила благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска. Согласно документу, владелец объекта обязан обеспечить устройство системы поверхностного водоотведения, не допуская подтопления прилегающей территории, соседних землепользователей, территорий общего пользования, дорог, тротуаров и проездов.

«На кладбище круглосуточно ведётся откачка воды с помощью мотопомп. ГСТК готовит письмо с требованием ликвидировать выявленные в заборе отверстия и обеспечить водоотвод в соответствии с действующими правилами, исключающими подтопление территории кладбища», сообщает официальный аккаунт МКП «ГСТК» в Инстаграме.