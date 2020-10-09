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сегодня, 09:15 8

Специалисты назвали причину затопления молоканского кладбища

Специалисты назвали причину затопления молоканского кладбища
Фото: @mkpgstk

Специалисты МКП «ГСТК» озвучили причину, по которой топит молоканское кладбище в Благовещенске. Вода поступает через отверстия в заборе.

На молоканском кладбище обнаружены пробитые в заборе отверстия. Через них дождевая вода поступает на территорию кладбища. Расположенная рядом организация таким способом решила проблему с водоотведением на своей территории.

Существуют правила благоустройства территории муниципального образования города Благовещенска. Согласно документу, владелец объекта обязан обеспечить устройство системы поверхностного водоотведения, не допуская подтопления прилегающей территории, соседних землепользователей, территорий общего пользования, дорог, тротуаров и проездов.

«На кладбище круглосуточно ведётся откачка воды с помощью мотопомп. ГСТК готовит письмо с требованием ликвидировать выявленные в заборе отверстия и обеспечить водоотвод в соответствии с действующими правилами, исключающими подтопление территории кладбища», сообщает официальный аккаунт МКП «ГСТК» в Инстаграме.

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#большая вода #жизнь #ЖКХ

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Комментарии
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  • Подпольная империя

    Подпольная империя
    4 часа назад

    Это точно "специалисты" причину озвучивают, не вчерашние школьники?

    А если с дороги будет топить, то кто будет виноват - дорога или тучка?

  • ВиталийН

    ВиталийН
    4 часа назад

    Забор, выполняющий функцию гидротехнического сооружения ?

  • А28рус

    А28рус
    4 часа назад

    Страшно представить что сказала бы наша доблестная ГСТК, если бы забор был из рабицы. Не отсутствие ливневой канализации как таковой в этом районе, а дырка в заборе всему виной. Вода найдет себе путь к самому низкому месту, да и грунтовых вод в этом году уж очень много, особенно микрорайон. Кстати, на главном фото скат огромной кровли в сторону кладбища, тоже нужно устранить.

  • foxik62

    foxik62
    4 часа назад

    Диванные иксперты, вам русским языком сказано: соседняя контора откачивада воду со своей территории

  • Allenga

    Allenga
    4 часа назад

    Но и потузаборный тоже так себе поступил, не рискнул на дорогу сливать, решил потихоньку на кладбище, не красиво как-то! И скорее всего не просто дырку в дамбе проковырял, а сознательно в дырку слив помпы воткнул.

    Про отсутствие городской ливневки не вижу смысла говорить....

  • А28рус

    А28рус
    4 часа назад

    Человек, который не знает как пишется слово Эксперт, учит нас диванных русскому языку) По теме: помпы в дыре не видно и в тексте нет, тут просто разница уровня зданий вокруг и низины кладбища

  • 28ups

    28ups
    3 часа назад

    да вроде же много раз говорили о переносе этого кладбища. Земля в центре города занята кладбищем, за то окраины все забиваются домами

  • Ирина БИВ

    Ирина БИВ
    2 часа назад

    Кладбищенский период- 20 лет после закрытия кладбища для захоронения. После этого срока территория может быть использована под зелёные насаждения(парки,скверы),но никак не под строительство новых домов.

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