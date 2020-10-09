Бизнесмены Приамурья получили микрозаймы на 150 миллионов рублей

Фото: pixabay.com

Амурские предприниматели продолжают получать деньги для бизнеса в государственной микрофинансовой организации по льготным ставкам от 1 % до 4,25 % годовых. В этом году наибольший объем антикризисных займов был выдан на пополнение оборотных средств, оплату арендных платежей и рефинансирование кредитов. Всего с начала года владельцы бизнеса получили более 150 миллионов рублей.

— Основные цели таких продуктов — это пополнение оборотных средств, выплата заработной платы сотрудникам, арендные и коммунальные платежи, рефинансирование, приобретение средств дезинфекции и средств индивидуальной защиты. С начала запуска продуктов мы выдали уже около полусотни таких микрозаймов на общую сумму в 34,4 миллиона рублей, — рассказала директор Амурской региональной микрокредитной компании.

Сейчас, если сумма кредита не превышает 200 тысяч рублей, получить средства предприниматели смогут без поручительства и залогового обеспечения. Проконсультироваться по льготному кредитованию и иным мерам поддержки от АРМКК амурчане могут по телефону горячей линии – 8-914-556-36-06 в рабочее время, сообщается на сайте амурского правительства.