Из-за коронавируса амурчане не могут вернуть деньги за билеты на концерты звёзд

В редакцию Амур.инфо за последние дни несколько раз обращались жители Благовещенска, которые хотели бы вернуть деньги за билеты на концерты, купленные ещё весной. Из-за пандемии коронавируса мероприятия переносились много раз. Сейчас некоторые концерты уже полностью отменили, по остальным даты определены заново.

Но некоторые люди хотят отказаться от дорогостоящей покупки. Кто-то не может посетить концерт в связи с болезнью, кто-то – в связи с поездкой в отпуск, кто-то – по другим причинам. Мы обзвонили несколько инстанций и выяснили, какие правила и в каких случаях сейчас работают.

За одни вернут, за другие — нет

Добиваясь ответа на свои вопросы, сначала мы позвонили в кассу ОКЦ, так как в одном из обращений шла речь о билетах на концерт Лолиты. Сейчас в афише указано, что он должен состояться в Общественно-культурном центре в ноябре. В кассе ответили, что деньги за билеты не возвращают. Нужно постараться посетить мероприятие или попробовать самостоятельно продать билеты.

Директор ОКЦ Надежда Багрова рассказала нам, что сейчас ситуация такова: деньги возвращают только за те концерты, которые были отменены полностью. За те, что перенесены на уже определённые даты, — нет.

В Общественно-культурном центре руководствуются постановлением правительства РФ от 6 июня 2020 года № 830 «О внесении изменений в Положение об особенностях отмены, замены либо переноса проводимого организацией исполнительских искусств или музеем зрелищного мероприятия, в том числе в части порядка и сроков возмещения стоимости билетов, абонементов и экскурсионных путевок на такие мероприятия, при угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части».

В нём были уточнены условия посещения зрелищных мероприятий, перенесенных в связи с коронавирусом, а также правила возврата денег за билеты. Согласно постановлению посетитель имеет право обратиться за возвратом стоимости билета с даты отмена режима повышенной готовности не позднее шести месяцев в случае отмены мероприятия и не позднее девяти – в случае переноса.

— Концерты «Энигмы», «Рок-Островов» были отменены, за них мы сейчас возвращаем деньги. Возвращать за те мероприятия, которые всё-таки состоятся, мы не можем. Мы выступаем как посредник, мы автономное учреждение, концертная площадка, где просто выступают звёзды, так же как и «Острова». А деньги за билеты получают организаторы концертов. Соответственно они их возвращают нам только при полной отмене, — объяснила Надежда Багрова.

С одной стороны ситуация выглядит правильно. Отменили — деньги вернули. Не отменили и не готовы возвращать — потому что деньги у организаторов, и они уже потратили на транспортные расходы, гонорары артистам, рекламу. Получается, вернуть, действительно, не вариант. Ведь режим повышенной готовности, о котором говорится в постановлении на территории Амурской области, действует до сих пор.

Ситуация одна, руководства к действию — разные

При этом буквально на прошлой неделе на сайте администрации Благовещенска управление по развитию рынка и потребительских услуг опубликовало информацию о правилах и условиях возврата билетов. 3 октября оно вступило в законную силу.

Из постановления следует, что вернуть деньги за билеты на концерт, который вы посетить не можете по тем или иным причинам, можно.

Организации исполнительских искусств и музеи утверждают собственный порядок возврата билетов, при этом он не может предоставлять посетителю меньше прав и устанавливать менее благоприятные условия, чем те, что предусмотрены правилами и условиями возврата билетов на развлекательные мероприятия в случае отказа от их посещения по инициативе посетителя, в связи с болезнью посетителя, утвержденные постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1491 и вступающих в действие с 03.10.2020, написано на сайте администрации.

Как нам пояснили в отделе по защите прав потребителей, должна быть создана специальная форма заявления о возврате денег за купленные билеты, но она ещё утверждается Министерством культуры РФ. Поэтому заявление можно писать в свободной форме. Но при этом на отдельном листе нужно также в свободной форме написать своё согласие на обработку персональных данных. Заявление пишется в двух экземплярах. Один остается у вас, на втором обязательно должна стоять печать о том, что его приняли.

По инициативе посетителя к заявлению прилагается документ, удостоверяющий личность посетителя (его представителя), оригинал неиспользованного билета, в том числе именного, распечатанная копия электронного билета, содержащая реквизиты, и копия электронного кассового чека. При этом нам сказали, что для себя необходимо сделать ксерокопию оригинального билета. И, если вы хотите, чтобы деньги перечислили вам на карту, вместе с заявлением предоставить информацию о расчётном счете.

Заявление рассматривается в течение 10 дней со дня приема и о принятом решении сообщается посетителю (представителю) способом, указанным в заявлении (нарочным вручением, заказным почтовым отправлением с уведомлением, по адресу электронной почты). Возврат денег должен осуществляться не позднее 10 дней со дня принятия человеком такого решения. Срок направления (вручения) решения о возврате денежных средств установлен не позднее трёх дней со дня принятия решения, об отказе — пять дней.

В правилах указано, что размер денежных средств рассчитывается в соответствии со статьёй 52.1 Закона Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре» в следующем порядке: при отказе от посещения не позднее, чем за 10 дней до дня проведения мероприятия — полная стоимость билета. Не позднее, чем за пять дней — половина стоимости. И 30 процентов, если вы решили сдать билет за три дня до мероприятия. В случае отказа посетителя от посещения мероприятия менее чем за три дня организация исполнительских искусств или музей вправе не возвращать посетителю стоимость билета.

В том случае, если вы не можете пойти на концерт в связи с болезнью, правила предусматривают при наличии всех вышеперечисленных документов ещё и копию листка нетрудоспособности либо справку от медицинской организации. При этом предоставить эти документы вы можете и после того, как событие состоялось. Но заявление должны написать и принести либо отправить в организацию не позднее дня проведения мероприятия.

Срок рассмотрения заявления в таком случае составляет также 10 дней со дня приёма, в случае необходимости может быть увеличен до 30 дней.

На местном уровне проблемы нет

В министерстве культуры и национальной политики Амурской области нам сказали, что Амурский областной театр драмы, Амурский областной театр кукол и Амурская областная филармония сейчас действительно руководствуются именно постановлением правительства РФ от 18.09.2020 № 1491. При этом в этих организациях никаких конфликтных ситуаций не возникало, и, если люди обращались и хотели сдать билеты, им возвращали деньги.

Таким образом, если решать вопрос с билетами на местном уровне и сдавать билеты на амурские мероприятия — никаких сложностей и нервотрёпки. Но с концертами звёздных гостей все иначе. Их деньги за перенесенные мероприятия уже давно вложены и потрачены. Вернуть деньги за билет сможете, если от проведения концерта откажутся сами организаторы.