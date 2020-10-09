Гороскоп 9 октября: неприятности на работе у Раков, а Дев настигнут нерешённые дела

Восход Солнца: 06:42

Заход Солнца: 17:51

Солнце в Весах.

Овен. В решении важных проблем положитесь на свою интуицию. Астрологи советуют вам сегодня оставить все на своих местах, даже если возникнет сильное искушение что-то в работе изменить, модернизировать и так далее.

Телец. Подходящий день для решения профессиональных вопросов. Ваше финансовое положение улучшится. Благоприятный день для обращения к начальству или в вышестоящие организации.

Близнецы. Сегодня ваша активность может снизиться. Не исключено, что повезёт с устройством дел, скопившихся в конце года. Конец недели и года должен порадовать вас результатами. У вас появится шанс проявить таланты или продемонстрировать деловую хватку.

Рак. Ваша резкость сегодня может обернуться большим скандалом и неприятностями на работе. Всплеск охвативших вас эмоций будет вызван неумением расслабиться. Проявите скрытность и сдержанность.

Читайте также

Гороскоп 5 – 11 октября: что ждёт все знаки Зодиака на этой неделе

Лев. Держитесь подальше от возможных угроз, наведите порядок в своих делах. Наступило время для хорошего, продолжительного отдыха. Во второй половине дня вероятны неприятные известия.

Дева. Будет трудно довести любое дело до конца. Судьба опять готовит вам испытания. Вас настигнут нерешённые проблемы или отложенные дела. Даже в стабильных парах вероятны разногласия из-за занятости или невозможности полноценного общения.

Весы. Вероятны нервные срывы, исключите агрессивность и нетерпимость к чужому мнению. Будьте критичны к себе и справедливы по отношению к близким. Могут раскрыться какие-то финансовые тайны. Вы найдете новые источники дохода.

Скорпион. Могут возникнуть серьезные проблемы со здоровьем. Нежелательно планировать поездки, командировки. Во второй половине дня вы почувствуете спад в настроении.

Читайте также

Гороскоп на октябрь 2020 года: кто обретёт счастье

Стрелец. Не исключены финансовые потери или непредвиденные траты. Поиски новой сферы деятельности не принесут желаемых результатов. Не исключены проблемы с лицами противоположного пола.

Козерог. Вас ждёт неожиданный поворот в личной жизни. Вероятно необъективное отношение к вам окружающих людей. Во второй половине дня негативные тенденции идут на спад.

Водолей. Успехи в личной жизни весьма сомнительны. Друзья принесут вам удачу. Женщины смогут преодолеть козни противников и врагов, улучшить свое материальное благосостояние. Мужчины получат известие, которое может на многое повлиять.

Рыбы. Лучшее время для творчества в любом его проявлении. Попробуйте что-то создать, руками или в голове. Отличное время для самореализации.

Астролог: Вальдемар Небоходцев