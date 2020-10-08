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8октября
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сегодня, 18:36 1

До конца года 22% компаний планируют сокращения

До конца года 22% компаний планируют сокращения
Фото: pixabay.com

К концу 2020 года каждый пятый работодатель (22%) планирует сократить численность сотрудников в своем коллективе. Таковы результаты опроса hh.ru для «Известий».

Из него также следует, что почти каждая десятая организация (11%) уменьшит размер зарплат.

— До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним, — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса Александр Джабаров.

В ходе опроса также выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии сокращение штатов произошло в почти половине (47%) российских компаний.

Ухудшение состояния рынка труда отметил и основатель SuperJob Алексей Захаров. Перевод сотрудников на дистанционную работу вновь сильно ударит по финансовому состоянию компаний, и они будут вынуждены проводить сокращение штатов, заявила «Известиям» директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.

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#коронавирус #работа #финансы

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Комментарии
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  • амурская алена

    амурская алена
    3 часа назад

    В связи с этим,понижение цен на ЖКХ и продукты питания будут?

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