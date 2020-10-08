До конца года 22% компаний планируют сокращения

Из него также следует, что почти каждая десятая организация (11%) уменьшит размер зарплат.

— До сих пор сохраняются отрасли, которые еще далеки от восстановления, поэтому вполне возможно, что в них настроены на сокращения. Так что негативный настрой на уровне 22% вполне объясним, — сказал «Известиям» руководитель пресс-службы сервиса Александр Джабаров.

В ходе опроса также выяснилось, что с начала кризиса из-за пандемии сокращение штатов произошло в почти половине (47%) российских компаний.

Ухудшение состояния рынка труда отметил и основатель SuperJob Алексей Захаров. Перевод сотрудников на дистанционную работу вновь сильно ударит по финансовому состоянию компаний, и они будут вынуждены проводить сокращение штатов, заявила «Известиям» директор Научно-образовательного центра социального развития РАНХиГС Любовь Храпылина.