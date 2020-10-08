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8октября
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сегодня, 18:09 0

В Приамурье 49 новых случаев COVID

В Приамурье 49 новых случаев COVID
Фото: pixabay.com

В Амурской области лабораторно подтвердили 49 новых случаев заражения коронавирусом. 28 из них в Благовещенске, по четыре – в Свободном и Завитинском районе, три – в Благовещенском районе, по два – в Шимановске и Магдагачинском районе. По одному – в Прогрессе, Зее, Тынде, а также в Октябрьском, Тамбовском и Шимановском районах. Суточный темп прироста — 1 %.

— На 8 октября 2020 года с нарастающим итогом в Амурской области выявлено 4 608 случаев новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). Показатель заболеваемости – 583,26 на 100 тысяч населения, — сообщили в амурском управлении Роспотребнадзора.

За весь период выписаны из стационара с выздоровлением 3 020 человек. Количество летальных случаев от COVID-19 составляет 54 человека, из них 65 % приходится на лиц старше 65 лет.

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#коронавирус

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