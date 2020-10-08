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8октября
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сегодня, 17:30 0

Доктор Мясников рассказал об отличиях двух типов коронавируса

Доктор Мясников рассказал об отличиях двух типов коронавируса
Фото: russpain.com

Российский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о разновидностях коронавируса, которые являются «двумя разными болезнями», пишет LIFE.

На своей странице в «Телеграме» специалист отметил, что первый тип ковида можно сравнить с острым респираторным заболеванием. По словам медика, порядка 90 процентов инфицированных с симптомами переболеют именно этой разновидностью.

— Ещё в доковидную эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности, — подчеркнул Мясников, добавив, что эти вирусы известны с 60-х годов и пришли в человеческую популяцию от летучих мышей.

Кроме того, второй тип CoViD-19 — это вирусная пневмония, встречается она гораздо реже первой разновидности.

— И тут прогноз зависит от степени поражения лёгких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению, — поведал врач.

Мясников также заметил, что вирусную пневмонию могут вызвать «человеческие» коронавирусы, смертность от которых среди пациентов пожилого возраста достигает десяти процентов.

Как утверждает врач, первый тип следует лечить амбулаторно, а второй — исходя из клинической картины.

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#коронавирус #здоровье #медицина

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