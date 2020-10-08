Доктор Мясников рассказал об отличиях двух типов коронавируса
Российский врач и телеведущий Александр Мясников сообщил о разновидностях коронавируса, которые являются «двумя разными болезнями», пишет LIFE.
На своей странице в «Телеграме» специалист отметил, что первый тип ковида можно сравнить с острым респираторным заболеванием. По словам медика, порядка 90 процентов инфицированных с симптомами переболеют именно этой разновидностью.
— Ещё в доковидную эпоху 30 процентов всех ОРЗ вызывалось (и по сей день вызываются) коронавирусами. Не новым, а нашими старыми добрыми человеческими коронавирусами, коих мы знаем четыре разновидности, — подчеркнул Мясников, добавив, что эти вирусы известны с 60-х годов и пришли в человеческую популяцию от летучих мышей.
Кроме того, второй тип CoViD-19 — это вирусная пневмония, встречается она гораздо реже первой разновидности.
— И тут прогноз зависит от степени поражения лёгких пневмонией и функциональных резервов организма к сопротивлению, — поведал врач.
Мясников также заметил, что вирусную пневмонию могут вызвать «человеческие» коронавирусы, смертность от которых среди пациентов пожилого возраста достигает десяти процентов.
Как утверждает врач, первый тип следует лечить амбулаторно, а второй — исходя из клинической картины.
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