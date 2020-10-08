Суд оштрафовал золотодобытчиков почти на 20 миллионов рублей за грязные реки

Золотодобытчики загрязнили ручей Отрадный в 100 раз больше нормы. Благовещенская межрайонная природоохранная прокуратура и специалисты министерства природных ресурсов области проверили соблюдение правил добычи золота в Зейском районе. Специалисты обследовали месторождение золота в бассейне ручья Отрадный — это участок работ компании ООО «Россзолото».

— При разработке недр компания подаёт воду из ручья Отрадный на приборы, а также сбрасывает в неё сточные воды. На участке есть рабочий и фильтрационный отстойники. Однако руслоотводная канава для отведения ручья Отрадный за пределы работ отсутствовала. Протекает ручей Отрадный через весь полигон и попадает в отстойник. Работы по промывке золотосодержащих песков велись на прямотоке. Во время проверки дамба фильтрационного отстойника была открыта. Неочищенные воды сбрасывались в Отрадный, а затем загрязняли реку Умлекан, — сообщили проверяющие.

При этом допустимое содержание взвешенных веществ в сточных водах не должно превышать 18,2 миллиграмма на кубический дециметр. В действительности же производство загрязняет реку на 1 851,08 миллиграмма на кубический дециметр.

Региональное минприроды признало ООО «Россзолото» виновным в совершении административного правонарушения «Нарушение правил охраны водных объектов». Также компания обязана выплатить штраф в 19 546 720 рублей. Деньги перечислят на счёт управления федерального казначейства Амурской области. Также с ООО «Россзолото» в местный бюджет изымут госпошлину в сумме 60 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда Амурской области.