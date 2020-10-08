Василий Орлов всерьёз взялся за вопросы экологии Приамурья

«Недобросовестные недропользователи загрязняют реки, мы видим увеличение жалоб местных жителей по этой теме. В связи с этим подготовил предложение в Минприроды России – ужесточение федерального законодательства в отношении недобросовестных недропользователей, существенное сокращение выдачи лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу россыпного золота на те участки, которые примыкают к заповедникам, а также на участки рек, протекающих через особо охраняемые территории и расположенных выше по течению. У нас уже есть мобильная лаборатория, которая исследует пробы. На этом основании тех, кто нарушают нормы, серьезно штрафуют. Три наших представителя вошли в федеральную комиссию по выдаче и отзыву лицензий. Думаю, если наши инициативы будут приняты, это может существенно помочь нам в борьбе с "чёрными" добытчиками за сохранение экологии», написал Василий Александрович.