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Василий Орлов всерьёз взялся за вопросы экологии Приамурья

Василий Орлов всерьёз взялся за вопросы экологии Приамурья

В четверг, 8 октября, в своём Инстаграме губернатор Амурской области Василий Орлов опубликовал интересный пост. Глава региона вернулся к теме загрязнения рек золотодобытчиками. Он отметил, что упомянутое ранее предложение для государственного Минприроды уже готово.

«Недобросовестные недропользователи загрязняют реки, мы видим увеличение жалоб местных жителей по этой теме. В связи с этим подготовил предложение в Минприроды России – ужесточение федерального законодательства в отношении недобросовестных недропользователей, существенное сокращение выдачи лицензий на геологическое изучение недр, поиск, разведку и добычу россыпного золота на те участки, которые примыкают к заповедникам, а также на участки рек, протекающих через особо охраняемые территории и расположенных выше по течению. У нас уже есть мобильная лаборатория, которая исследует пробы. На этом основании тех, кто нарушают нормы, серьезно штрафуют. Три наших представителя вошли в федеральную комиссию по выдаче и отзыву лицензий. Думаю, если наши инициативы будут приняты, это может существенно помочь нам в борьбе с "чёрными" добытчиками за сохранение экологии», написал Василий Александрович.

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#губернатор #экология

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Комментарии
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  • Терминатор

    Терминатор
    4 часа назад

    Относительно экооогии нужно сказать и так, Поздно пить боржоми, когда почки и печень отказали! Лицензию на деятельность выдаёт кто, Москва?! Золото уходит куда, в Москву?! Под чьим контролем находятся все те, кто занимается золодобычей, получает супер прибыль, кто ставит планы по добыче золота, Москва?! Вот корень всех проблем Амурской области в частности и региона в целом! Так может уже пора предъявить и отобрать у Москвы право выдавать лицензии, повысить в разы нологообложение для таких организаций, утроить штрафы! Ввести индивидуальную уголовную ответственность для руководителей таких предприятий. Иначе Амурская область безвозвратно превратится в эко помойку мирового масштаба! Уже сегодня смертность от онкологических заболеваний и от сердечно-сосудистых заболеваний в области выше, чем в других регионах страны!

  • Maks_88

    Maks_88
    3 часа назад

    А раньше понарошку брался?

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    с чего это ты решил, что лицензию на разработку россыпей дает Москва?

  • oenesterov

    oenesterov
    3 часа назад

    сделайте уже функцию редактирования комментариев, сколько можно?

  • Нестор Махнул

    Нестор Махнул
    3 часа назад

    Терминатор, без сомнения прав, что основные функции на себя оттянула Москва и Васе тут никак, сколько ни декларируй в инстаграммах, плетью обуха не переломить. Но! Есть лазейка для местных природонадзорных органов набить свою мошну по видом борьбы за экологию. Это проверки, угроза отзыва лицензий и штрафы. А будет от этого природе хорошо или плохо - им абсолютно до фени. Какой процент от штрафов идет на возмещение природы? Кто знает и скажет? Вот убили изюбря, недавно с козой застали бракушу, оштрафовали и куда деньги дели? Ну скорее всего на воспроизводство изюбрей и коз, а за лес незаконно вырубленный? Штрафы в большей мере идут на премии тех же чиновников природоохранных.

  • foxik62

    foxik62
    3 часа назад

    Да им пофиг ваши штрафы. Тындинский, Зейский, Сковородинский там полный беспредел

  • Кузьмич93

    Кузьмич93
    2 часа назад

    Вася смотрящий от Газпрома,-и этим все сказано....

  • paravis

    paravis
    2 часа назад

    Через Инстаграм ничего серьёзного нипалучицца...

  • Цунай

    Цунай
    1 час назад

    Раньше всё было не серьёзно?

  • Авантыч

    Авантыч
    1 час назад

    Нестор Махнул

    Просто поток логических высказываний. Не знаю, куда идут штрафы, но по-любому в карман чиновников.

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