Работу во время пандемии получили почти полторы тысячи безработных амурчан
Почти полторы тысяч амурчан, потерявших работу во время пандемии, смогли вновь трудоустроиться. 200 амурских предприятий создали рабочие места специально для них.
В связи с пандемией ситуация на местном рынке труда остается непростой, однако, есть и положительные тенденции:
– Так, к привычному режиму работы вернулись около 200 организаций, которые ранее вводили особый режим работы и приостанавливали деятельность из-за ограничительных мер. Речь идет о возобновлении режима работы почти для 8 тысяч сотрудников, – подчеркнула начальник регионального управления занятости населения Елена Дуленова.
Для поддержки населения сейчас работают антикризисные программы:
– В первой программе по организации общественных работ приняли участие 73 работодателя. Это позволило трудоустроить 817 граждан, находящихся под риском увольнения или потерявших работу. После, благодаря получению финансирования из федерального бюджета, в области была запущена вторая антикризисная программа. К работе по созданию временных вакансий подключилось еще около 120 организаций, что в итоге позволило дополнительно трудоустроить 662 человека, – рассказала пресс-службе областного правительства руководитель управления занятости.
По данным Амурского ЦЗН, с начала года работу нашли 12 тысяч амурчан, из них 8,4 тысячи устроились на постоянную работу, и больше 3,4 тысяч – на временную.
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