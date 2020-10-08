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8октября
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сегодня, 18:30 0

Работу во время пандемии получили почти полторы тысячи безработных амурчан

Работу во время пандемии получили почти полторы тысячи безработных амурчан
Фото: pixabay.com

Почти полторы тысяч амурчан, потерявших работу во время пандемии, смогли вновь трудоустроиться. 200 амурских предприятий создали рабочие места специально для них.

В связи с пандемией ситуация на местном рынке труда остается непростой, однако, есть и положительные тенденции:

– Так, к привычному режиму работы вернулись около 200 организаций, которые ранее вводили особый режим работы и приостанавливали деятельность из-за ограничительных мер. Речь идет о возобновлении режима работы почти для 8 тысяч сотрудников, – подчеркнула начальник регионального управления занятости населения Елена Дуленова.

Для поддержки населения сейчас работают антикризисные программы:

– В первой программе по организации общественных работ приняли участие 73 работодателя. Это позволило трудоустроить 817 граждан, находящихся под риском увольнения или потерявших работу. После, благодаря получению финансирования из федерального бюджета, в области была запущена вторая антикризисная программа. К работе по созданию временных вакансий подключилось еще около 120 организаций, что в итоге позволило дополнительно трудоустроить 662 человека, – рассказала пресс-службе областного правительства руководитель управления занятости.

По данным Амурского ЦЗН, с начала года работу нашли 12 тысяч амурчан, из них 8,4 тысячи устроились на постоянную работу, и больше 3,4 тысяч – на временную.

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#коронавирус #работа

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