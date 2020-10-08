Амурским перевозчикам компенсируют «коронавирусные» потери

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Амурским перевозчикам, работающим на межмуниципальных маршрутах, компенсируют потери, возникшие из-за ограничительных мер во время пандемии.

Региональный минтранс проработал вопрос оказания финансовой поддержки организациям, которые несли финансовые потери из-за снижения пассажиропотока на межмуниципальных автобусных маршрутах в период жёстких ограничений по недопущению распространения вируса COVID-19.

— Субсидия в объёме 8,624 миллиона рублей будет распределена между 26 перевозчиками, обслуживающих 50 межмуниципальных маршрутов, которые обеспечивали транспортное сообщение с 23 муниципальными образованиями: 5 городских округов, 16 муниципальных районов, посёлок городского типа Прогресс и ЗАТО Циолковский. Поддержка предоставляется на возмещение затрат на моторное топливо, возникших в период с 30 марта 2020 года по 31 мая 2020 года, в связи с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам в условиях распространения коронавирусной инфекции, — отметила Светлана Попова, заместитель министра транспорта Приамурья.

В период, когда были введены жёсткие ограничения, транспортная отрасль Амурской области не прекращала свою работу. Однако из-за значительного сокращения пассажиропотока перевозчики понесли большие потери, особенно в сфере межмуниципальных перевозок, сообщает портал областного правительства.

— Речь идёт о сложном периоде для перевозчиков, когда более чем на 50 % сократился пассажиропоток. Наша задача восполнить часть потерь, которые вынуждены были нести организации и индивидуальные предприниматели, сохраняя свою деятельность по транспортной доступности жителей Амурской области. В настоящее время соглашения заключены со всеми перевозчиками, которые направили заявки нам на поддержку, выплаты будут проведены до конца октября, — добавила заместитель министра транспорта области Светлана Попова.