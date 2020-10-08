По северу Приамурья пройдет мокрый снег: прогноз погоды на 9 октября

По сообщению Амурского гидрометцентра, ночью 9 октября в Приамурье малооблачно, без осадков, ветер восточный и юго-восточный до 4-9 метров в секунду. Днём переменная облачность, местами небольшие и умеренные дожди, по северу – дождь с мокрым снегом. Возможны порывы ветра до 12-14 метров в секунду. Столбик термометра ночью по северу покажет -4°С...-9°С, по югу -2°С...+3°С. Днём по области ожидается +8°С...+13°С, местами +2°С...+7°С.

В Белогорске завтра переменная облачность, небольшой дождь. Днём температура воздуха +5°С...+11°С, ночью 0°С...-1°С, ветер юго-восточный с порывами до 11 метров в секунду.

В Завитинске, Райчихинске и Архаре завтра переменная облачность, после обеда дождь. Днём температура воздуха составит +6°С...+11°С, ночью +1°С...+3°С, ветер юго-восточный с порывами до 11-12 метров в секунду.

В Свободном до обеда ясно, во второй половине дня небольшой дождь. Днём температура воздуха +4°С...+12°С, ночью 0°С...+1°С. Ветер юго-восточный до 5-9 метров в секунду.

В Зее и Шимановске в первой половине дня ясно, вечером возможен небольшой дождь. Температура днём +5°С...+10°С, ночью 0°С...+2°С. Ветер юго-восточный до 4-9 метров в секунду с порывами до 12 метров в секунду.

В Сковородине до обеда ясно, вечером дождь. Днём воздух прогреется до +8°С, ночью 0°С...-1°С. Ветер восточный с порывами до 11 метров в секунду.

В Тынде до обеда ясно, вечером дождь со снегом. Днём воздух прогреется до +8°С, ночью 0°С...-4°С. Ветер разных направлений до 8 метров в секунду, сообщает gismeteo.ru.

В Благовещенске ночью малооблачно, без осадков, температура воздуха 0°С...+2°С. Ветер восточный, юго-восточный до 2-7 метров в секунду. Днём возможен небольшой дождь, температура воздуха поднимется до +12°С. Ветер восточный, юго-восточный до 4-9 метров в секунду.