Десять белогорцев превратятся в героев кино и мультиков

Фото: shazoo.ru

Белогорский краеведческий музей планирует присоединиться к всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятие запланировано на 3 ноября.

Формат привлекает нестандартным подходом: десять участников акции смогут посетить помещение музея, остальные присоединится к акции в режиме онлайн-трансляции в Инстаграм.

10 счастливчиков, которые отправятся в музей, определят с помощью онлайн-конкурса, который музей проводит в своем Инстаграм-аккаунте @muzey_belogorsk.

Как рассказал, «Ночь искусств» пройдет в необычном формате.

— Мы привыкли чем-то удивлять, поэтому акцию разделили на два блока. Первый мы посвятим 370-летию первого острога, это первая крепость, выстроенная русскими первопроходцами. Такую дату мы, конечно, пропустить не можем. Второй блок - это праздник современный, он празднуется ежегодно 3 ноября. Речь о Международном Дне косплея, — рассказал Виктор Сафонов, директор музея.

Во втором блоке музейного мероприятия 10 участников акции превратят в популярных героев кино, мультфильмов и компьютерных игр, сообщает новостной портал Белогорска @amur.28.info.