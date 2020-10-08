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8октября
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сегодня, 19:17 0

Десять белогорцев превратятся в героев кино и мультиков

Десять белогорцев превратятся в героев кино и мультиков
Фото: shazoo.ru

Белогорский краеведческий музей планирует присоединиться к всероссийской акции «Ночь искусств». Мероприятие запланировано на 3 ноября.

Формат привлекает нестандартным подходом: десять участников акции смогут посетить помещение музея, остальные присоединится к акции в режиме онлайн-трансляции в Инстаграм.

10 счастливчиков, которые отправятся в музей, определят с помощью онлайн-конкурса, который музей проводит в своем Инстаграм-аккаунте @muzey_belogorsk.

Как рассказал, «Ночь искусств» пройдет в необычном формате.

— Мы привыкли чем-то удивлять, поэтому акцию разделили на два блока. Первый мы посвятим 370-летию первого острога, это первая крепость, выстроенная русскими первопроходцами. Такую дату мы, конечно, пропустить не можем. Второй блок - это праздник современный, он празднуется ежегодно 3 ноября. Речь о Международном Дне косплея, — рассказал Виктор Сафонов, директор музея.

Во втором блоке музейного мероприятия 10 участников акции превратят в популярных героев кино, мультфильмов и компьютерных игр, сообщает новостной портал Белогорска @amur.28.info.

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#жизнь #кино #конкурсы

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