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8октября
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сегодня, 17:43 3

В Магдагачи поймали педофила

В Магдагачи поймали педофила
Фото: pixabay.com

Сотрудники розыска УФСИН по Амурской области нашли гражданина, объявленного в федеральный розыск. Он скрывался от тюрьмы в поселке Магдагачи.

В 2019 году мужчину осудили за преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Он должен был явиться для отбывания наказания в колонии-поселении.

— Сотрудники розыска УФСИН провели оперативно-розыскные мероприятия. Гражданин не открывал дверь квартиры и установил видеокамеру. Через неё мужчина следил за лестничной площадкой. Сейчас осуждённый задержан и находится под стражей. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Амурской области.

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#суды

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Комментарии
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  • brutal-death

    brutal-death
    4 часа назад

    у нас педофилов под честное слово отпускают? Ждите сломанных судеб детей...

  • Дан

    Дан
    3 часа назад

    странно как-то: ну, смотрел на площадку, и шо? на площадке родители детей догола раздевали?

  • Колян

    Колян
    2 часа назад

    кто идиоту доверил статьи писать????

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