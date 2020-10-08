В Магдагачи поймали педофила

Сотрудники розыска УФСИН по Амурской области нашли гражданина, объявленного в федеральный розыск. Он скрывался от тюрьмы в поселке Магдагачи.

В 2019 году мужчину осудили за преступления в отношении несовершеннолетней девочки. Он должен был явиться для отбывания наказания в колонии-поселении.

— Сотрудники розыска УФСИН провели оперативно-розыскные мероприятия. Гражданин не открывал дверь квартиры и установил видеокамеру. Через неё мужчина следил за лестничной площадкой. Сейчас осуждённый задержан и находится под стражей. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима, — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Амурской области.