Почти 10 тонн овощей получили оставшиеся без урожая благовещенцы

Почти 10 тонн или более ста овощных наборов уже получили жители областного центра, которые пострадали от летних ливней 2020 года. С понедельника, 5 октября, им начали выдавать картофель, капусту, свёклу и морковь.

— Выдача овощей осуществляется согласно спискам. Граждан, признанных пострадавшими, будут предварительно обзванивать и приглашать. Такое решение было принято в связи с непростой эпидемиологической обстановкой, чтобы избежать массового скопления людей, а также для удобства граждан. Помощь овощами оказывается при условии полной утраты урожая на земельном участке. Напомним, в продуктовый набор входит 50 килограммов картофеля, 20 килограммов капусты и по 10 килограммов моркови и свеклы. Всего для пострадавших благовещенцев закупили более 107 тонн овощей, — рассказали в пресс-службе городской администрации.

Забрать свой овощной набор пострадавшие могут в будни с 08:30 до 17:00 и в выходные с 09:00 до 17:00 по адресу: Театральная, 276/1 (база ГСТК, въезд с улицы Театральной). При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность на всех заявленных пострадавших.