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сегодня, 16:28 0

Шведская журналистка считает, что у российских школьников слишком много заданий

Шведская журналистка считает, что у российских школьников слишком много заданий
Фото: culture.ru

Журналистка Анна-Лена Лаурен, перехавшая в Петербург, в статье для шведской газеты Dagens Nyheter пожалела российских школьников за слишком большие, по ее мнению, нагрузки. Об этом в статье РИА Новости.

«Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий», — заявила Лаурен.

Кроме того, по информации автора статьи, осенью школьникам часто задают задание сделать «фигурки из шишек или еще каких-то природных материалов». «Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешевке продают их измотанным родителям», — пишет журналистка.

По ее мнению, российские школы взваливают на семьи «огромную ношу», что «приводит к необходимости всеобъемлющего контроля».

Как утверждает Лаурен, если в Швеции учеба считается «веселым и добровольным процессом», то в России «с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребенок совершит ошибку». В результате дети, по ее словам, боятся совершить ошибку, хотя это «основополагающий элемент обучения».

Ранее Лаурен в аналогичной статье удивилась тому, что в России детей водят в театр. В другом материале она жаловалась на то, что после переезда в Петербург страдает от комаров, а в третьем критиковала россиян за слишком рачительное, по ее мнению, отношение к отоплению жилья.

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#дети #СМИ #школа

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