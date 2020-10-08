Шведская журналистка считает, что у российских школьников слишком много заданий

«Русским детям задают очень много домашних заданий. Предполагается, что они будут их делать с помощью родителей. Одна моя московская подруга рассказывала, что некоторые бабушки в их районе даже подрабатывают выполнением школьных домашних заданий», — заявила Лаурен.

Кроме того, по информации автора статьи, осенью школьникам часто задают задание сделать «фигурки из шишек или еще каких-то природных материалов». «Бабушки моментально производят целые наборы этих шишечных животных и по дешевке продают их измотанным родителям», — пишет журналистка.

По ее мнению, российские школы взваливают на семьи «огромную ношу», что «приводит к необходимости всеобъемлющего контроля».

Как утверждает Лаурен, если в Швеции учеба считается «веселым и добровольным процессом», то в России «с самого начала стремятся добиться полного контроля и свести на нет малейший риск, что ребенок совершит ошибку». В результате дети, по ее словам, боятся совершить ошибку, хотя это «основополагающий элемент обучения».

Ранее Лаурен в аналогичной статье удивилась тому, что в России детей водят в театр. В другом материале она жаловалась на то, что после переезда в Петербург страдает от комаров, а в третьем критиковала россиян за слишком рачительное, по ее мнению, отношение к отоплению жилья.