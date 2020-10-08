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8октября
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сегодня, 17:03 0

Почти 40 килограммов марихуаны изъяли амурские наркополицейские

Почти 40 килограммов марихуаны изъяли амурские наркополицейские
Фото: @kriminal.blg

Оперативники получили информацию о том, что в поле, недалеко от одного из сёл района, мужчина собирает дикорастущую коноплю и готовит из неё наркотики.

Полицейские организовали проверку. Информация оказалась достоверной. В указанном месте удалось обнаружить два мешка и расстеленный на земле полог с сухой растительной массой. Неподалёку находился мужчина, которому принадлежало заготовленное сырьё. Им оказался ранее судимый 38-летний местный житель.

Согласно заключению эксперта, изъятое вещество — марихуана, общим весом около 40 килограммов.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело. За подобное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщает партнёрский паблик @kriminal.blg.

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#жизнь #криминал #происшествия

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