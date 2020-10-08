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8октября
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сегодня, 18:40 0

Суд обязал администрацию Тынды расселить жителей аварийного дома

Суд обязал администрацию Тынды расселить жителей аварийного дома
Фото: @tynda_news

Прокуратура установила, что администрация Тынды не приняла меры по обеспечению безопасности граждан аварийного дома. Жителей Кольцевой, 7, в городе Тынде необходимо расселить.

«Тындинская городская прокуратура направила иск в Тындинский районный суд по итогам проверки. Теперь администрация обязана переселить граждан из аварийного жилья. Власти могут предоставить переселенцам жилые помещения маневренного фонда или составить договор найма с собственниками других жилых помещений. Устранение нарушений находится на контроле Тындинской городской прокуратуры», опубликовал ресурс «Наша Тында».

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