Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:32 0

В селе Анновка Ивановского района открылась новая спортплощадка

В селе Анновка Ивановского района открылась новая спортплощадка
Фото: amurobl.ru

В селе Анновка Ивановского района появилось место для тренировок – многофункциональная спортивная площадка была построена благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». На создание площадки потратили почти 2 миллиона рублей. На эти средства постелили специальное покрытие, а также установили баскетбольные кольца и волейбольную площадку.

— Работы, которые проводятся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», оплачиваются за счет бюджетов всех уровней. При этом с обязательным участием амурчан – они должны вложить, как минимум, 20 % от стоимости проекта. По программе уже создали места массового отдыха в селе Новоалександровка Тамбовского района и селе Солнечное Ивановского района, построили спортплощадки в сёлах Козьмодемьяновка, Лозовое Тамбовского района, Дмитриевка, Черемхово, Петропавловка, Троицкое Ивановского района, восстановили памятник в селе Томское Серышевского района и не только. Всего на реализацию программы будет потрачено 17 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе областного правительства.

Просмотров всего: 167

#отдых #память #спорт #строительство

распечатать


Общество 1

Больше 20 миллионов долларов заработал Хэйхэ за неделю на русском колорите

Общество 1

Амурупрадор ищет специалистов для строительства мостов и дорог

Общество

Благовещенские деревья к зиме нарядят в вязаную «одежду»
Общество

Сбербанк профинансировал строительство ЖК «Ломоносов» в Благовещенске
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь