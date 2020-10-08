В селе Анновка Ивановского района открылась новая спортплощадка

В селе Анновка Ивановского района появилось место для тренировок – многофункциональная спортивная площадка была построена благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». На создание площадки потратили почти 2 миллиона рублей. На эти средства постелили специальное покрытие, а также установили баскетбольные кольца и волейбольную площадку.

— Работы, которые проводятся в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий», оплачиваются за счет бюджетов всех уровней. При этом с обязательным участием амурчан – они должны вложить, как минимум, 20 % от стоимости проекта. По программе уже создали места массового отдыха в селе Новоалександровка Тамбовского района и селе Солнечное Ивановского района, построили спортплощадки в сёлах Козьмодемьяновка, Лозовое Тамбовского района, Дмитриевка, Черемхово, Петропавловка, Троицкое Ивановского района, восстановили памятник в селе Томское Серышевского района и не только. Всего на реализацию программы будет потрачено 17 миллионов рублей, — сообщили в пресс-службе областного правительства.