На трассе Благовещенск – Свободный с дороги слетел грузовик
В четверг, 8 октября, недалеко от Благовещенска с дороги слетел грузовик. Всего в аварии пострадало четыре машины.
ДТП произошло на Новотроицком шоссе. Видео с места происшествия прислали подписчики паблика @blag_dtp.
В ГИБДД подтвердили, что сообщение об аварии поступило сегодня утром. Однако подробностей о ДТП пока немного.
— На 14-м километре автодороги Благовещенск – Свободный произошло ДТП с участием четырёх машин. Есть пострадавшие, — сообщили в отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району.
Обстоятельства аварии и виновника ДТП установит полиция.
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