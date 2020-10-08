Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8октября
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 16:45 0

На трассе Благовещенск – Свободный с дороги слетел грузовик

На трассе Благовещенск – Свободный с дороги слетел грузовик
Фото: @blag_dtp

В четверг, 8 октября, недалеко от Благовещенска с дороги слетел грузовик. Всего в аварии пострадало четыре машины.

ДТП произошло на Новотроицком шоссе. Видео с места происшествия прислали подписчики паблика @blag_dtp.

В ГИБДД подтвердили, что сообщение об аварии поступило сегодня утром. Однако подробностей о ДТП пока немного.

— На 14-м километре автодороги Благовещенск – Свободный произошло ДТП с участием четырёх машин. Есть пострадавшие, — сообщили в отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району.

Обстоятельства аварии и виновника ДТП установит полиция.

Просмотров всего: 883

#ДТП #происшествия

распечатать


Происшествия

Есть пострадавшие: в Благовещенске произошло ДТП с участием маршрутного автобуса
Общество

Суд оштрафовал золотодобытчиков почти на 20 миллионов рублей за грязные реки
Общество

Почти 40 килограммов марихуаны изъяли амурские наркополицейские
Общество

Амурские пожарные потушили сразу два дома
Комментарии
Показать все (0)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь