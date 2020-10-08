На трассе Благовещенск – Свободный с дороги слетел грузовик

Фото: @blag_dtp

В четверг, 8 октября, недалеко от Благовещенска с дороги слетел грузовик. Всего в аварии пострадало четыре машины.

ДТП произошло на Новотроицком шоссе. Видео с места происшествия прислали подписчики паблика @blag_dtp.

В ГИБДД подтвердили, что сообщение об аварии поступило сегодня утром. Однако подробностей о ДТП пока немного.

— На 14-м километре автодороги Благовещенск – Свободный произошло ДТП с участием четырёх машин. Есть пострадавшие, — сообщили в отделе ГИБДД по Благовещенску и Благовещенскому району.

Обстоятельства аварии и виновника ДТП установит полиция.