Больше 20 миллионов долларов заработал Хэйхэ за неделю на русском колорите

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Пока границы закрыты и русских туристов в Хэйхэ нет, но там, судя по всему, никто не расстраивается и отлично зарабатывает на близости города к России. Только за прошлую неделю китайские туристы оставили в Хэйхэ больше 20 миллионов долларов. Люди из разных уголков страны ехали в приграничный город за русским колоритом.

По предварительным подсчетам, приграничный Хэйхэ с 1 по 7 октября привлек 423 000 китайских туристов. В это время в Китае дни с 1 по 8 октября были объявлены выходными в связи с Днём основания КНР. Доход приграничного города от туристической отрасли составил 160 миллионов юаней (23,6 миллиона долларов США). Китайские туристы приехали в Хэйхэ в основном за «русской экзотикой», сообщает сайт Вiang.ru со ссылкой на Хэйлунцзянское телевидение.

Китайским туристам в эти праздники в Хэйхэ предлагали посетить панорамную башню и парковую зону у автомобильного моста через Амур, Китайско-российский парк, расположенный в 9 километрах от города. В парке, где в начале 2000-х снимали китайский телесериал «А зори здесь тихие», посетители могли увидеть деревянные церкви и дома, выполненные, как говорится в телесюжете, «до малейших деталей в точности, как в России».

— Мы как будто посетили Россию, не покидая Китая, – рассказала в интервью Хэйлунцзянскому телевидению туристка из Харбина Лю Цзе.

Те, кто приехал в Хэйхэ на автомобилях, могли заселиться в кемпинг деревни Лунцзян, которая распложена в 30 километрах от Хэйхэ в сторону уезда Сюнькэ. Там была организована фольклорная программа с участием русских и китайских коллективов, а также ярмарка, на которой представлены работы и поделки китайских и российских мастеров.

В целом в Хэйхэ в преддверии 3-го Форума по развитию туризма провинции Хэйлунцзян, который прошел в начале сентября, было построено немало объектов туристической инфраструктуры, имеющих отношение к России. Все они были сооружены вдоль автодороги № 331, которая проходит вдоль границы с Россией.