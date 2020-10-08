Концерты в барах и ресторанах могут запретить до конца года

В своём обращении депутат отметил, что после снятия весенних ограничений, связанных с пандемией, часть заведений вернулись к практике приглашения музыкальных исполнителей и проведения концертов.

«В итоге в небольших замкнутых помещениях, наполненных людьми без масок, где одна часть питается, а другая исполняет песни, — создаются условия, лишь способствующие распространению инфекции. На фоне осеннего роста ежедневно выявляемых случаев заболевания COVID-19 в России и в целях минимизации дальнейшего распространения вируса прошу Вас рассмотреть целесообразность введения запрета на организацию живых музыкальных концертов до конца 2020 года в помещениях, предназначенных для оказания услуг общепита», — написано в тексте обращения.