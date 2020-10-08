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сегодня, 16:28 0

Амурупрадор ищет специалистов для строительства мостов и дорог

Амурупрадор ищет специалистов для строительства мостов и дорог
Фото: @amuruprador

В Амурской области нужны квалифицированные кадры для строительства мостов и дорог. Это связано с увеличением федерального финансирования дорожной отрасли Приамурья.

— В этом году увеличились средства от федерального центра. Мы направим их на строительство Зейского моста и на восстановление дорог и мостов, которые пострадали от паводка. В 2022 году мы надеемся получить поддержку по программе «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ежегодные ремонты и содержание региональной сети требуют профильных специалистов в Амурупрадоре, — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства области Александр Зеленин.

На работу приглашают специалистов разных направлений: в производственный и юридический отделы, в отдел контроля качества и организации работ по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба правительства области.

— В качестве молодых специалистов мы рассматриваем выпускников отраслевых вузов. Они способны применять современные методы в дорожной отрасли, — отметил руководитель подведомственного министерству транспорта и дорожного хозяйства области учреждения ГКУ «Амурупрадор» Алексей Карпенко.

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#Дальний Восток #дороги #работа #строительство #студенты

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