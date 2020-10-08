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8октября
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сегодня, 16:38 0

Благовещенские деревья к зиме нарядят в вязаную «одежду»

Благовещенские деревья к зиме нарядят в вязаную «одежду»

Жителей Благовещенска приглашают поучаствовать в акции и связать для деревьев яркие и тёплые одёжки. В них потом нарядят деревья у городского Дома ремёсел. Акция приурочена к выставке вязаных изделий, которые на конкурс также может принести любой благовещенец.

В Доме ремёсел рассказали, что с 6 ноября у них стартует выставка-конкурс валяния и вязания. Поучаствовать может любой горожанин в возрасте от 16 лет. Принимаются различные поделки, игрушки, сувениры. В рамках этого мероприятия сделали и акцию по украшению вязаными лентами деревьев и флешмоб.

Флешмоб состоится 21 ноября. Там мастерицам будет дано задание связать небольшие фрагменты, из которых потом соберут общее большое панно.

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#жизнь #отдых

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