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8октября
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сегодня, 16:13 0

В Благовещенске волонтёры собрали полтонны макулатуры

В Благовещенске волонтёры собрали полтонны макулатуры
Фото: @rsbor_blg

В Благовещенске прошла акция по раздельному сбору мусора. Мероприятие состоялось у здания Амурского государственного университета.

Акцию организовали «Волонтёры за экологию» — общественники, пропагандирующие в Благовещенске раздельный сбор вторсырья.

В акции, которая состоялась в минувшую субботу, приняли участие 45 человек. Всего удалось собрать 550 килограммов макулатуры, 5 килограммов жестяных банок, 3 килограмма алюминиевых банок, 3 литра батареек и другое вторсырьё.

«Ребята-волонтеры, вы просто супер! Надеемся на ваше постоянное сотрудничество в проведении акций! Встречали каждого участника, сами несли сортировать пакеты со вторсырьём. А самое главное, как качественно сплющивали жесть и алюминий. Нам так этого не хватает на акциях. В целом акция прошла успешно, надеемся на прирост участников», опубликовали организаторы в своём инстаграм-аккаунте @rsbor_blg.

Организаторы отметили, что каждую первую субботу месяца всех желающих сдать раздельный мусор ждут возле главного корпуса АмГУ, каждую вторую субботу — в сквере в Крестьянском переулке.

Акция проводится на средства муниципального гранта при поддержке администрации города.

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#жизнь

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