Анатолий Чубайс заразился COVID-19

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — пояснил Чубайс.

Глава «Роснано» отметил, что свое заражение COVID-19 считает подтверждением правильности решения о переводе сотрудников компании на удаленный режим работы.

«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — добавил Чубайс, обращаясь к подписчикам на своей странице в Facebook.

В начале пандемии COVID-19 Чубайс говорил, что потери экономики России из-за распространения инфекции будут измеряться триллионами рублей.