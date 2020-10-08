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8октября
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сегодня, 15:15 3

Анатолий Чубайс заразился COVID-19

Анатолий Чубайс заразился COVID-19
Фото: Рамиль Ситдиков /ТАСС

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заразился коронавирусной инфекцией, пишет РБК. Положительный тест был сдан «после командировки», сообщил он в своем Facebook.

«Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется», — пояснил Чубайс.

Глава «Роснано» отметил, что свое заражение COVID-19 считает подтверждением правильности решения о переводе сотрудников компании на удаленный режим работы.

«Нельзя недооценивать опасность, берегите себя, носите маски и перчатки», — добавил Чубайс, обращаясь к подписчикам на своей странице в Facebook.

В начале пандемии COVID-19 Чубайс говорил, что потери экономики России из-за распространения инфекции будут измеряться триллионами рублей.

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#коронавирус #здоровье

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Комментарии
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  • OT

    OT
    56 минут назад

    Ну потеря самого Чубайса была бы полезна для страны.

  • Петро555

    Петро555
    30 минут назад

    Шестёрка Ельцина

  • EX Амурчанин

    EX Амурчанин
    4 минуты назад

    Чубайс не тонет...

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