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8октября
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сегодня, 15:35 3

«Земские учителя» в Амурской области получили свои миллионы

«Земские учителя» в Амурской области получили свои миллионы

В Амурской области «земские учителя», закрывшие остродефицитные вакансии, получили по два миллиона рублей. В этом году по программе «Земский учитель» в амурские школы пришли работать 47 педагогов. В основном это учителя английского и русского языка, литературы и математики.

Согласно договору, проработать на одном месте педагогам нужно не менее пяти лет.

— Выплаты из федерального бюджета пришли раньше. Поэтому «земские учителя» получили миллионы не в ноябре, а ко Дню учителя. В этом году по программе к нам приехали новые специалисты со всей страны: из Краснодарского края, Московской области, Республик Татарстан, Бурятия и Тыва. Помимо двух миллионов рублей, большинству учителей предоставили муниципальное жильё, — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Финансирование по программе «Земский учитель» рассчитано на три года. До 2022 года включительно деньги выплатят ещё 126 педагогам, сообщает пресс-служба правительства области.

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#губернатор #образование #помощь #школа

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Комментарии
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  • ytopic

    ytopic
    31 минута назад

    потом уедут, обратно

  • Abrvalg

    Abrvalg
    19 минут назад

    Сам думал подать заявку на участие в этой программе. Но сказали прямо, что приоритет будет учителям с западной части страны. Так и вышло - ни один местный молодой специалист не прошел конкурс

  • Noir

    Noir
    19 минут назад

    Через 5 лет им не куда будет возвращаться, ведь денег на жилье в городе уже не накопят, а эти 2 млн. "проедят" или купят жилье по месту работы.

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