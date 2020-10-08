«Земские учителя» в Амурской области получили свои миллионы

В Амурской области «земские учителя», закрывшие остродефицитные вакансии, получили по два миллиона рублей. В этом году по программе «Земский учитель» в амурские школы пришли работать 47 педагогов. В основном это учителя английского и русского языка, литературы и математики.

Согласно договору, проработать на одном месте педагогам нужно не менее пяти лет.

— Выплаты из федерального бюджета пришли раньше. Поэтому «земские учителя» получили миллионы не в ноябре, а ко Дню учителя. В этом году по программе к нам приехали новые специалисты со всей страны: из Краснодарского края, Московской области, Республик Татарстан, Бурятия и Тыва. Помимо двух миллионов рублей, большинству учителей предоставили муниципальное жильё, — отметил губернатор Амурской области Василий Орлов.

Финансирование по программе «Земский учитель» рассчитано на три года. До 2022 года включительно деньги выплатят ещё 126 педагогам, сообщает пресс-служба правительства области.