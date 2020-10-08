Часть врачей Приамурья привили от COVID-19

В Амурской области первые добровольцы привились от коронавируса. Ими стали врачи и старшая медсестра инфекционного госпиталя, развёрнутого на базе Благовещенской городской клинической больницы.

— Я прививаюсь каждый год от гриппа, от пневмонии, чтобы и самой не заболеть, и пациентов не заразить. Как только мы узнали, что вакцина от коронавируса создана, сразу решили привиться, — рассказала врач-терапевт приемного отделения инфекционного госпиталя Ольга Максимова. — Приемное отделение – это первый этап, куда поступают пациенты. Мы постоянно контактируем с больными еще до того, как их обследуют. Надеюсь, вакцина нам поможет, и мы не будем болеть. Некоторые мои коллеги уже переболели коронавирусной инфекцией, надеюсь, что для меня после прививки она не будет опасна.

Сама по себе полученная вакцина безопасна для человека. Её вводят внутримышечно двукратно. Через 21 день этот же состав добровольцев привьют повторно.

— Двухвекторная вакцина «Гам-КОВИД-Вак» была создана российскими специалистами для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19. Ее ставят людям от 18 до 60 лет. Вакцина была доставлена сегодня в поликлинику профосмотра в Благовещенске, здесь мы и прививали наших медиков, — рассказала врач-эпидемиолог Благовещенской городской клинической больницы Елена Петренко.

Есть у «Гам-ковид-Вак» и противопоказания – беременность и период грудного вскармливания, непереносимость компонентов и острые хронические заболевания.

— Защитить медиков нам необходимо в первую очередь – именно они находятся на передовой в борьбе с коронавирусом, постоянно подвергая себя опасности заражения. Нам необходимо сделать все, чтобы медработники оставались в строю. Поэтому первая партия вакцины распределена в инфекционные госпитали для иммунизации персонала. Вообще вопросы обеспечения всем необходимым работников медучреждений, занятых в оказании помощи больным коронавирусной инфекцией, стоят на особом контроле правительства региона. Поставки средств индивидуальной защиты, организация временного проживания изолированно от семей, доплаты за работу в сложных условиях – всему этому уделяется максимально пристальное внимание, — сказала и. о. министра здравоохранения области Светлана Леонтьева.