Амурские пожарные потушили сразу два дома
В среду вечером, 7 октября, в Приамурье загорелось сразу два жилых дома — в Магдагачи и Новостепановке.
— В селе Новостепановка Свободненского района на пожар выехала дежурная смена пожарного поста села Климоуцы. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже тушила добровольная пожарная команда села. Чуть позже к месту пожара подъехали пожарные поста села Семеновки. Всего работало семь человек и три автоцистерны. Горели зимняя и летняя кухни, которые находились под одной крышей. В результате пожара огнём оказались уничтожены оба строения. Пожарным удалось отстоять жилой дом. У здания лишь закопчена наружная стена. Хозяина на момент возгорания дома не было. В Магдагачи горел жилой дом со встроенной верандой. На пожар выехали восемь пожарных и три автоцистерны. Через четыре минуты спасателям удалось локализовать пожар, а через десять – полностью ликвидировать огонь, — рассказали в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.
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🚒Вечером 7 октября около десяти часов вечера поступило два сообщения о возгорании жилых домов в пгт. Магдагачи и в с. Новостепановка. 🔥В с. Новостепановка Свободненского района на тушение жилого дома выехала дежурная смена пожарного поста с. Климоутцы противопожарной службы области. 🔥Когда огнеборцы прибыли на место пожара, пожар уже тушила добровольно - пожарная команда села. Чуть позже к месту пожара подъехали пожарные пожарного поста с. Семеновки. Всего работало семь человек и три автоцистерны. 🔥Как оказалось, горели зимняя и летняя кухни, которые находились под одной крышей. В результате пожара, огнем уничтожены оба строения. 🔥Однако профессионалам удалось отстоять жилой дом, у которого закопчена только стена здания снаружи. ❗Хозяина на момент возгорания дома не было. 🚒В 21.55 в пгт. Магдагачи загорелся жилой дом со встроенной верандой. На пожар выехали восемь пожарных пожарной части поселка противопожарной службы области и три автоцистерны. 🔥Прибыв на место, огнеборцы сразу же развернули два ствола и приступили к тушению. Через четыре минуты удалось локализовать пожар, а через десять и ликвидировать. 🔥 По словам начальника 9 отряда противопожарной службы области Захара Кочерги, тушение пожара осложняло темное время суток, удаленность видеоисточников и плотная застройка жилого сектора. Также препятствием стало и то, что дом был оббит профильным железом, который пришлось отгибать, чтобы добраться до горящего дерева. 🔥После проливки конструкций, огнеборцы вернулись в пожарную часть 3.30 утра. #амурскаяобласть#пч33#магдагачи#пч65#пожарныйпост#дом#огонь#пожар#свободненскийрайон#магдагачинскийрайон#климоутцы#
Как рассказал начальник 9 отряда противопожарной службы области Захар Кочерга, тушение пожара осложняли темное время суток, удалённость водоисточников и плотная застройка жилого сектора. Препятствием стало и то, что дом обит профильным железом, которое пришлось отгибать, чтобы добраться до горящего дерева. После проливки конструкции пожарные вернулись в пожарную часть в 03:30 утра.
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