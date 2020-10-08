Амурские пожарные потушили сразу два дома

Фото: @amurskiespasateli

В среду вечером, 7 октября, в Приамурье загорелось сразу два жилых дома — в Магдагачи и Новостепановке.

— В селе Новостепановка Свободненского района на пожар выехала дежурная смена пожарного поста села Климоуцы. Когда спасатели прибыли на место, огонь уже тушила добровольная пожарная команда села. Чуть позже к месту пожара подъехали пожарные поста села Семеновки. Всего работало семь человек и три автоцистерны. Горели зимняя и летняя кухни, которые находились под одной крышей. В результате пожара огнём оказались уничтожены оба строения. Пожарным удалось отстоять жилой дом. У здания лишь закопчена наружная стена. Хозяина на момент возгорания дома не было. В Магдагачи горел жилой дом со встроенной верандой. На пожар выехали восемь пожарных и три автоцистерны. Через четыре минуты спасателям удалось локализовать пожар, а через десять – полностью ликвидировать огонь, — рассказали в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности.

Как рассказал начальник 9 отряда противопожарной службы области Захар Кочерга, тушение пожара осложняли темное время суток, удалённость водоисточников и плотная застройка жилого сектора. Препятствием стало и то, что дом обит профильным железом, которое пришлось отгибать, чтобы добраться до горящего дерева. После проливки конструкции пожарные вернулись в пожарную часть в 03:30 утра.